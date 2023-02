INSS libera extrato de Imposto de Renda 2023; saiba como obter o documento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou o acesso ao extrato de Imposto de Renda 2023. O documento é o informe de rendimentos fornecido anualmente para ser usado na declaração do Imposto de Renda de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS que são obrigados a prestar contas à Receita Federal.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou o acesso ao extrato de Imposto de Renda 2023

O prazo para entrega do Imposto de Renda 2023 será de 15 de março a 31 de maio deste ano. As regras serão divulgadas em entrevista à imprensa em 27 de fevereiro.

Não é preciso comparecer a uma agência do INSS para conseguir o extrato do Imposto de Renda, que pode ser obtido diretamente na internet (saiba como abaixo). Outra opção, segundo o INSS, é o cidadão conseguir o documento junto ao banco onde recebe o benefício.

Como consultar o extrato de Imposto de Renda do INSS

Pelo site Meu INSS

Acesse o site Meu INSS; https://meu.inss.gov.br/#/login

Clique em “Entrar com gov.br”;

Insira o seu CPF e a senha para entrar. Se não tiver login no gov.br, é possível se cadastrar neste link;

Ao entrar, na página inicial, em “Outros Serviços”, deve aparecer a opção “Extrato de Imposto de Renda”, com o ícone de um leão. Caso não apareça, clique em “Ver mais”. Outra opção é clicar na barra “Do que você precisa?” e digitar “Extrato de Imposto de Renda”. Localize a opção e clique;

Pelo aplicativo Meu INSS

Baixe ou atualize o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Pelo site extratoir.inss.gov.br

Acesse o site por meio deste link; https://extratoir.inss.gov.br/irpf01/pages/consultarExtratoIR.xhtml

Preencha os campos com os dados solicitados;

Marque a caixa “Não sou um robô”;

Clique em “Consultar”.