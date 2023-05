INSS: Justiça libera pagamento de atrasados de até 60 salários mínimos, veja como consultar

O Conselho de Justiça Federal (CJF) liberou, no final de abril, cerca de R$ 2,36 bilhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em março de 2023. Isso quer dizer que aqueles que ganharam ações na Justiça contra a União ou suas entidades naquele mês, como o Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS), no valor de até 60 salários mínimos, podem ter direito a sacar os valores.

Essa última liberação conta com o total de 213.999 processos e 261.696 beneficiários. O valor de todas as ações supera R$ 3,1 bilhões. A maior parte dessa soma, cerca de R$ 2,36 bilhões, corresponde a matérias previdenciárias e assistenciais, como as revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios do INSS.

Segundo a Justiça, cabe ao Tribunais Regionais Federais o depósito dos recursos financeiros liberados, seguindo cronogramas próprios. Para receber os valores, a Justiça precisa ter confirmado o ganho de causa para o autor após todas as etapas do processo, isto é, sem a possibilidade de recurso pelo lado da União ou suas entidades.

Como consultar?

O beneficiário deve consultar a situação dos precatórios no portal do Tribunal Regional Federal responsável pelo processo (veja os links abaixo). Na consulta, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado(a) e outros dados que variam entre os TRFs, como o número do CPF do autor.

Veja os valores liberados por região

TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 1.225.520.120,82

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 945.532.207,50 (86.388 processos, com 100.876 beneficiários)





TRF da 2ª Região (RJ e ES)

Geral: R$ 251.883.055,26

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 194.028.422,79 (16.796 processos, com 21.796 beneficiários)





TRF da 3ª Região (SP e MS)

Geral: R$ 606.603.561,41

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 383.350.121,44 (22.104 processos, com 27.974 beneficiários)

TRF da 4ª Região (RS, PR e SC)

Geral: R$ 689.759.168,80

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 586.930.560,97 (58.724 processos, com 72.874 beneficiários)





TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 344.214.053,25

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 255.937.061,97 (21.618 processos, com 34.384 beneficiários)