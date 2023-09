Instituições financeiras oferecem soluções para transferências Pix parceladas; veja quais

O Banco Central informou que pode estabelecer regras para o uso de mecanismos de garantia para pagamentos a prazo ou parcelados por meio do Pix. A informação está em relatório divulgado pela instituição na segunda-feira, 4. Atualmente, bancos como Itaú, Santander e Banco do Brasil já oferecem soluções do tipo para o usuário pagador.

Instituições financeiras oferecem soluções que permitem o parcelamento de transações via Pix Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo o BC, não há um modelo único sendo praticado pelos agentes privados. Entre as modalidades, algumas vinculam uma concessão de crédito pessoal à transação Pix e outras permitem o pagamento da transação na fatura do cartão de crédito. A Caixa, no entanto, informa que não oferece nenhuma modalidade.

A regulamentação mitigaria “o risco de crédito do recebedor em eventuais situações de inadimplência do pagador”, segundo o BC. O órgão afirma que monitora a evolução do mercado e poderá, futuramente, decidir pela criação de um produto único ou pela definição de regras.

Veja diferentes soluções de parcelamento com Pix nas principais instituições financeiras:

Itaú

No aplicativo do Itaú, o cliente, ao realizar uma transferência Pix, pode escolher a opção ‘Pague Parcelado’. É possível escolher em quantas vezes e a melhor data de pagamento. Segundo o banco, a oferta do parcelamento é mediante uma análise de crédito.

A transferência acontece na hora e o pagamento do crédito acontece todo mês, na data escolhida, via débito em conta no valor da parcela. As taxas praticadas dependem do número de parcelas e perfil do cliente.

Santander

O banco oferece uma solução que permite dividir uma transação via Pix em até 24 vezes. O destinatário recebe tudo na hora, como uma transferência comum.

Para isso, será necessário contratar um crédito no valor da transferência. As parcelas devem ser a partir de R$ 5, e o cliente tem até 59 dias para começar a pagar. A parcela mensal é debitada automaticamente da conta-corrente.

No aplicativo, o cliente deve seguir os passos para uma transferência Pix comum. Na tela “Pagar”, deve clicar na opção “Divide o Pix”. Depois, é só clicar em “Continuar”. Mais informações neste link.

Bradesco

O Bradesco oferece uma operação de crédito para clientes que precisem fazer pagamentos ou transferências via Pix e não dispõem de saldo em conta. Para isso, o banco disponibiliza um produto de crédito no valor para a conclusão da transação, podendo aumentar o limite de conta ou permitir o parcelamento dos valores da operação.

Segundo o banco, a taxa de juros varia conforme perfil da operação.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil informou que possui a solução BB Parcela Pix que possibilita ao cliente parcelar o valor de uma transferência por meio de empréstimo pessoal, no próprio ambiente do Pix.

A partir de R$ 100, o cliente com limite de crédito disponível tem a opção de fazer a transação do Pix parcelado. As taxas são definidas conforme o perfil do cliente, segundo o banco. Mais informações podem ser conferidas neste link.

“Basta escolher a quantidade de parcelas como preferir e confirmar a contratação do crédito e do Pix na mesma transação no celular”, diz o BB em nota.

A solução, lançada em dezembro de 2022, já atingiu cerca de 163 mil contratações por mais de 77 mil clientes.

Banco Pan

O parcelamento via Pix está disponível para clientes do Banco Pan que possuem valores de empréstimos pré-aprovados. As transações devem ser a partir de R$ 100, com pagamento em até 24 parcelas. O limite do valor e o prazo do parcelamento dependem de análise de crédito, feita em tempo real, segundo o banco.

Para contratar o produto, o cliente deve acessar o aplicativo do Banco Pan, entrar na opção “Pix”, em seguida “Pagar parcelado”, ou iniciar uma transferência Pix por QR Code ou Copia e Cola. “Após a confirmação, o cliente recebe, no próprio aplicativo, o comprovante de realização do Pix e da contratação do crédito”, informa o banco. As parcelas são debitadas da conta mensalmente, já com o valor da taxa de juros.

Nubank

No Nubank, não há Pix parcelado. O banco oferece o Pix no crédito, que é a opção de parcelar o Pix via cartão de crédito. A função permite utilizar o limite do cartão de crédito em transferências Pix.

Pessoas físicas ou jurídicas recebem o valor integral na hora, mas o cliente do Nubank consegue pagar em uma única parcela, cobrada na fatura atual, ou em até 12 vezes no cartão. No aplicativo, é possível simular as parcelas e conferir as taxas que serão cobradas. Mais informações podem ser obtidas neste link.