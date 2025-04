Investidores que buscam segurança começam a olhar para os títulos do governo alemão

A Alemanha há muito tempo é criticada por Wall Street e pelas capitais financeiras da Europa pelo extremo conservadorismo fiscal que mantém os níveis de dívida do país baixos. Mas, com a convulsão dos mercados globais esta semana, os investidores recompensaram a cautela da Alemanha comprando seus títulos do governo, conhecidos como “bunds”.

PUBLICIDADE Os investidores ficaram abalados depois que o presidente Trump impôs tarifas de 10% a quase todos os parceiros comerciais, revogou temporariamente tarifas “recíprocas” ainda mais altas horas após elas entrarem em vigor e aumentou gradualmente as tarifas sobre a China para bem acima de 100%. A turbulência resultante atingiu duramente os ativos americanos, incluindo os títulos do Tesouro e o dólar, normalmente considerados ativos de refúgio. Isso levou os investidores a buscarem segurança em outros lugares, como o ouro, o franco suíço e os títulos alemães.

O rendimento de 10 anos dos títulos alemães, que se move inversamente aos preços, caiu para 2,56%, próximo ao seu nível mais baixo em mais de um mês. Isso é notável em comparação com o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos, sem dúvida a taxa de juros mais importante do mundo , que disparou. Na sexta-feira, o rendimento de 10 anos dos EUA estava em torno de 4,5%, subindo quase meio ponto percentual em uma semana, um movimento enorme nesse mercado.

Publicidade

Com a convulsão dos mercados globais esta semana, os investidores recompensaram a cautela da Alemanha Foto: Markus Schreiber/AP

Os limites rígidos impostos pela Alemanha ao endividamento público conferiram ao país uma excelente classificação de crédito AAA. Mas, no mês passado, os legisladores decidiram que o próximo governo poderia abandonar o limite de endividamento e assumir trilhões de euros em novas dívidas para reforçar as forças armadas e a infraestrutura pública decadente do país. A economia alemã, voltada para a exportação, também está fortemente exposta a tarifas, por conta do grande volume de comércio que suas montadoras e outras empresas industriais mantêm com os Estados Unidos.

A perspectiva de empréstimos adicionais e a desaceleração da economia começaram a pressionar os títulos alemães. Mas a turbulência em outros lugares nas últimas semanas levou os investidores a recorrer à dívida do país como fonte de segurança.

Esta semana, o esperado próximo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, também anunciou o projeto de seu governo , que incluía um plano econômico para reanimar a economia alemã em dificuldades. E, antes da onda de endividamento planejada, a Alemanha se beneficia de uma dívida baixa em relação ao tamanho de sua economia, em torno de 60% do Produto Interno Bruto (PIB). Em comparação, a dívida dos EUA representa cerca de 120% do tamanho de sua economia.

Foi “muito impressionante” que, em um momento de estresse, os títulos alemães estivessem agindo como o “porto de escolha” em vez dos títulos do Tesouro dos EUA, disse Sander Tordoir, economista-chefe do Centro para a Reforma Europeia, um instituto de pesquisa.

Publicidade

“Parece que agora há um prêmio real de segurança sendo imposto à dívida do governo alemão”, disse.

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.