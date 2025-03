Os investidores achavam que entendiam Trump, mas estavam errados

O presidente Trump fez muitas promessas na campanha eleitoral do ano passado. Investidores e líderes empresariais aplaudiram com entusiasmo algumas delas, como a redução de impostos e a flexibilização da regulamentação, e expressaram cautela com relação a outras, como tarifas e redução da imigração.

PUBLICIDADE Mas quando Trump ganhou a eleição, havia poucos sinais dessa ambivalência: os preços das ações dispararam, assim como as medidas de otimismo empresarial. Na época, os investidores ofereceram uma explicação simples: eles acreditavam que Trump, apoiado por um Congresso controlado pelos republicanos, cumpriria as partes de sua agenda que lhes agradavam e reduziria as políticas mais perturbadoras, como as tarifas, se os mercados financeiros começassem a ficar assustados.

Está cada vez mais claro que eles estavam errados.

Em suas primeiras semanas no cargo, Trump fez das tarifas o foco central de sua política econômica, prometendo e, às vezes, impondo penalidades severas a aliados e adversários. Ele ameaçou reduzir os subsídios com os quais as empresas vinham contando. Além disso, deu poder aos esforços de Elon Musk para reduzir a burocracia federal, o que pode colocar dezenas de milhares de funcionários federais no desemprego e cortar bilhões de dólares em subsídios e contratos governamentais.

Até agora, o presidente Trump não se deixou intimidar nem pelos sinais de rachaduras na economia nem pela queda nos preços das ações Foto: Al Drago/NYT

O mais surpreendente, pelo menos para os otimistas de Wall Street: até agora, Trump não se intimidou com os sinais de rachaduras na economia ou com a queda nos preços das ações.

“A ideia de que o governo será contido por uma restrição de mercado autoimposta deve ser desconsiderada”, disse Joe Brusuelas, economista-chefe da empresa de contabilidade RSM.

Na terça-feira, 11, quando os mercados financeiros pareciam estar se acalmando após dias de perdas acentuadas, Trump os atingiu com outro choque, aumentando sua guerra comercial com o Canadá. Os principais índices de ações imediatamente caíram acentuadamente com a notícia, com o S&P 500 encerrando o dia com uma queda de quase 1%. Trump acabou revertendo sua decisão depois que o Canadá disse que removeria uma sobretaxa de eletricidade que havia motivado as ameaças do presidente.

Longe de ser dissuadido pelos avisos de que suas políticas estão causando danos econômicos, Trump, nos últimos dias, abraçou-os, dizendo a um entrevistador da Fox News no domingo que a turbulência econômica refletia um “período de transição” necessário e descartou uma recessão.

Questionado sobre a oscilação dos mercados financeiros na terça-feira, Trump disse aos repórteres: “Os mercados vão subir e descer, mas, sabe de uma coisa, temos de reconstruir nosso país”.

Isso se seguiu aos comentários de Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, que disse que a reação do mercado de ações foi algo momentâneo.

“O presidente é inabalável em seu compromisso de restaurar a manufatura americana e o domínio global, e acho que ele reforçou isso com sua nova declaração” sobre as tarifas do Canadá, disse ela.

Outros membros de seu governo ecoaram essa mensagem, descrevendo os aumentos de preços induzidos pelas tarifas e os cortes nos gastos do governo como um remédio duro, mas necessário, para restaurar a saúde da economia.

Scott Bessent, o secretário do Tesouro, disse à CNBC na semana passada que a economia precisava de um “período de desintoxicação” depois de se tornar “viciada nos gastos do governo”.

A maioria dos economistas, no entanto, rejeita a ideia de que a economia esteja precisando dessa terapia de choque ou que as políticas de Trump seriam úteis se isso acontecesse.

“É um esforço para dar à dor e à incerteza do momento um significado mais amplo e nos encorajar a chegar a um lugar melhor”, disse Nathan Sheets, ex-funcionário do Tesouro que agora é economista-chefe global do Citigroup, sobre a nova mensagem do governo. “Mas a grande questão é: será que realmente vamos chegar a um lugar melhor?”

A resposta, de acordo com Sheets e outros, é “não”. É provável que as tarifas aumentem os preços e desacelerem o crescimento. Uma política de imigração mais rígida pode fazer o mesmo. As demissões do governo podem aumentar o desemprego, enquanto os cortes nos investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento podem deixar a economia dos EUA menos produtiva no longo prazo.

“Parece que vamos criar dor, ver o que não cicatriza e depois tratar a lesão”, disse Tara Sinclair, economista da Universidade George Washington.

Um “fator de choque” para as empresas

Os economistas discordam quanto aos danos causados pelas políticas do novo governo. A economia entrou no ano com um impulso significativo, e a maioria dos analistas acredita que há uma margem de segurança suficiente para evitar uma recessão, se Trump não intensificar ainda mais suas guerras comerciais.

Mas a incerteza das últimas seis semanas foi suficiente para obscurecer o que, até recentemente, parecia ser uma perspectiva econômica ensolarada. Em pesquisas, os consumidores dizem que se tornaram menos otimistas em relação às suas finanças e mais preocupados com o aumento dos preços. As empresas também se tornaram menos confiantes e estão adiando suas decisões de investimento.

“Estamos vendo agora um fator de choque na comunidade empresarial”, disse Thomas Simons, economista-chefe da empresa de banco de investimentos Jefferies nos EUA. As empresas estão diminuindo as contratações e adiando a compra de produtos e equipamentos, disse Simons. “Certamente parece que, neste momento, é melhor respirar um pouco e deixar a poeira baixar antes de tomar essa decisão.”

Cuidado com a dor de curto prazo

A ideia de que os americanos devem suportar a dor de curto prazo para obter ganhos de longo prazo não é totalmente nova para Trump. Em seu primeiro mandato, ele elogiou os agricultores que sofreram os danos colaterais em sua guerra comercial com a China, descrevendo-os como “patriotas” que faziam um sacrifício por um bem maior.

Mas Trump, em seu primeiro mandato, também tentou compensar esses danos com bilhões de dólares em ajuda aos agricultores.

Se os consumidores passarem a esperar uma inflação mais rápida, poderá ser difícil para os formuladores de políticas do Federal Reserve neutralizarem uma desaceleração da economia por meio de taxas de juros mais baixas Foto: Graham Dickie/NYT

Desta vez, os custos associados às políticas de Trump são potencialmente muito mais amplos e estão surgindo em um contexto econômico muito diferente, quando os americanos foram prejudicados por anos de preços altos e custos elevados de empréstimos.

Pesquisas com consumidores mostram que os americanos começaram a prever preços mais altos como resultado das tarifas. Isso pode representar um problema político para Trump, mas também um problema econômico: se os consumidores passarem a esperar uma inflação mais rápida, isso poderá tornar mais difícil para os formuladores de políticas do Federal Reserve neutralizarem uma desaceleração da economia por meio de taxas de juros mais baixas.

Algumas autoridades do Fed estão expressando preocupação de que a combinação de desaceleração do crescimento e pressões persistentes sobre os preços possa colocar o banco central em uma situação difícil.

“Esse é um impulso estagflacionário”, disse Austan D. Goolsbee, presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, em uma entrevista na semana passada. “Não há uma resposta genérica para o que você deve fazer.”

Bessent e outros membros do governo Trump argumentaram que a economia que herdaram não era tão forte quanto parecia. Em um discurso em Washington no mês passado, ele argumentou que o crescimento estava sendo efetivamente sustentado pelos gastos do governo e que a economia precisava ser retirada desse apoio.

“A dependência excessiva do governo anterior em relação aos gastos excessivos do governo e à regulamentação autoritária nos deixou com uma economia que pode ter apresentado alguns indicadores razoáveis, mas que, em última análise, era frágil e caminhava para um equilíbrio instável”, disse ele, de acordo com a Reuters.

Mas Jared Bernstein, que atuou como presidente do Conselho de Consultores Econômicos do ex-presidente Joseph R. Biden Jr., disse que Bessent e outros membros do governo Trump estavam simplesmente procurando alguém para culpar, agora que os dados econômicos começaram a piorar.

“Eles herdaram uma economia que era e continua sendo a mais forte entre todas as economias avançadas, e desperdiçaram sua herança em apenas seis semanas com um caos político que está afundando a confiança das empresas e dos consumidores junto com os mercados”, disse Bernstein.

As estatísticas do governo apoiam a noção de que a economia era sólida quando Trump assumiu o cargo, mesmo excluindo o papel do governo. Os gastos do governo desempenharam um papel fundamental na sustentação da economia durante a pandemia de covid, tanto no final do primeiro mandato de Trump quanto no início do governo Biden. Mas caíram mais tarde no mandato de Biden, enquanto as contratações, investimentos e gastos do setor privado permaneceram saudáveis.

