Vale a pena investir no Brasil? Analistas e fundos internacionais se mostram favoráveis

Aqueles que esperavam a definição das eleições já no primeiro turno ficaram surpresos com o desempenho do Bolsonaro e de seus aliados candidatos nos Estados e no Congresso. No dia seguinte, o mercado reagiu a esse resultado de forma muito positiva e deslocada do mercado internacional. O Ibovespa teve alta de 5,54% e fechou o dia aos 116.113,15 pontos. O dólar caiu para R$ 5,174, queda de 4,1%.

Os agentes de mercado viram que, mesmo com o acirramento da disputa, Lula mantém boas chances de vitória mas deverá caminhar mais para o centro e, finalmente, apresentar o seu plano econômico. Assim, entenderam que o resultado eleitoral, qualquer que seja o eleito, não mostra que a economia brasileira terá uma guinada à esquerda.

Lula durante ato de campanha em São Paulo (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O cenário tem levado analistas e fundos internacionais a se mostrar favoráveis a investimentos no médio prazo no nosso mercado. Como a BlackRock, que vê boas oportunidades em razão da combinação de fortes lucros corporativos e um sistema financeiro saudável, além de amplas reservas estrangeiras e superávit em conta corrente graças às fortes exportações de commodities. Os receios de diferentes agentes é de que os candidatos falam em adotar regras mais flexíveis para âncora fiscal. Outro aspecto é que o real tem sido uma das poucas moedas de emergentes que têm ganhado em relação ao dólar, enquanto os títulos em moeda local e em moeda forte estão entre os de melhor desempenho em sua classe de ativos.

Também se fala em recuperação do mercado de trabalho e inflação em baixa, mas principalmente que o Banco Central provou credibilidade ao ser um dos primeiros a combater a inflação de forma determinada. Fato é que as ações brasileiras continuam baratas. Os investidores do índice MSCI Brasil pagam perto de US$ 6 para cada US$ 1 de ganho – no pico de 2020 essa relação chegou perto de US$ 18. Mas a expectativa é de que nossas ações superem de 10% a 15% o benchmark do mercado emergente. MSCI é a sigla da empresa Morgan Stanley Capital International, responsável pela publicação de índices que englobam as mais importantes empresas internacionais. Dentre os vários índices publicados pela instituição encontramos o MSCI Brasil, que representa uma carteira teórica de ações de empresas brasileiras de média e grande capitalização. Atualmente, esse índice representa cerca de 85% das ações negociadas na B3.

Nem tudo no horizonte é perfeito. Nesta semana a Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento emitiu um informe alertando que a economia brasileira pode sofrer uma desaceleração abrupta em 2023. Os riscos vindos do exterior, com recessão global mais intensa, e os riscos internos com a potencial piora da política fiscal devem entrar na análise dos investidores.