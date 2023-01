IPCA: Cebola é o item que mais subiu em 2022, com aumento de 130%; veja maiores variações de preço

A cebola foi o item que mais encareceu em 2022, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, divulgado nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O item subiu 130,14% no acumulado do ano.

O IPCA encerrou 2022 com variação de 5,79%, abaixo dos 10,06% em 2021. O resultado de 2022 foi influenciado especialmente pelo grupo Alimentação e bebidas (11,64%), que teve o maior impacto no acumulado do ano. Todos os 10 produtos que mais subiram de preço são do grupo de alimentos.

Leia também Inflação fica em 5,79% em 2022, acima da meta do BC pelo segundo ano seguido

Depois da cebola, o inhame (62,96%), a maçã (52,03%) e a batata-inglesa (51,92%) também se destacam pelas maiores altas.

Quedas de preço

Os combustíveis foram os itens que tiveram maior redução de preço em 2022, segundo IBGE Foto: José Luis da Conceição/AE

Entre as maiores quedas de preço de 2022 estão os itens que tiveram limitação do ICMS pela Lei Complementar 194, como energia elétrica e os combustíveis, que também tiveram uma série de reduções no preço nas refinarias.

A gasolina foi o produto que mais reduziu de preço, com baixa de 25,78%, seguido do etanol, que ficou 25,42% mais barato no acumulado do ano. A energia elétrica residencial ficou em terceiro lugar, com redução de 19,01%.

O abacate (-12,36%), o acesso à internet (-12,09%) e o console de videogame (-11,47%) também se destacam entre os itens que ficaram mais baratos no ano.

Confira os 10 itens que mais caíram de preço em 2022