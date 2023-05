Inflação: pepino fica 30% mais caro em abril; veja variação de preços

O pepino foi o item que mais encareceu em abril, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês, divulgado nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O item subiu 29,93% no mês passado.

Pepino é o item que mais encareceu em abril, segundo o IPCA do mês Foto: Azerbaijan_stockers/Freepik

A inflação medida pelo IPCA voltou a desacelerar em abril. O indicador ficou em 0,61%, menor que o 0,71% registrado em março. Mesmo assim, ficou um pouco acima do esperado pelo mercado: a mediana das previsões feitas por analistas ao Projeções Broadcast era 0,55%.

Entre os 10 itens que mais subiram de preço no mês, nove são alimentos - passagem aérea completa a lista. Depois do pepino, o pimentão (17,90%), o morango (15,07%), a passagem aérea (11,97%) e o limão (11,19%) também se destacam pelas maiores altas.

Confira os 10 itens que mais aumentaram de preço em abril:

Pepino 29,93% Pimentão 17,90% Morango 15,07% Passagem aérea 11,97% Limão 11,19% Tomate 10,64% Tangerina 10,36% Salsicha em conserva 9,44% Batata-doce 8,48% Melão 7,77%





Quedas de preço

Entre as maiores quedas de preço em abril, os itens do setor de alimentos também se destacam. O produto que mais reduziu de preço na variação mensal foi a banana-maçã, com baixa de 8,57%, seguido da cebola, que reduziu 7,01%. A pera foi o terceiro item que mais baixou de preço (-6,31%).

Confira os 10 itens que mais caíram de preço em abril: