Limão sobe 48% em um mês, e morango cai 23%; veja as maiores variações do IPCA de agosto

O limão foi o item que apresentou maior aumento de preço mensal no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto, com alta de 48,46%. O indicador foi divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda entre os maiores aumentos do mês estão a tangerina (21,57%), o melão (11,54%), e a batata-doce (10,47%). Fora do campo da alimentação, itens como artigos de maquiagem (7,12%) e perfume (5,95%) também tiveram alta.

O IPCA registrou deflação pelo segundo mês seguido em agosto, com queda de 0,36%. Em julho, o recuo havia sido de 0,68%. Com isso, a inflação em 12 meses baixou do patamar de dois dígitos: caiu dos 10,07% no acumulado até julho para 8,73% agora. No ano, a taxa está em 4,39%.

Segundo o IBGE, assim como em julho, o resultado de agosto foi puxado principalmente pelo grupo dos Transportes, influenciado pela queda no preço dos combustíveis (-10,82%). O instituto destaca que os quatro combustíveis pesquisados apresentaram queda no mês: gasolina (-11,64%), etanol (-8,67%), óleo diesel (-3,76%) e gás veicular (-2,12%). A gasolina teve o impacto negativo mais intenso entre todos os subitens do IPCA. Destaque também para as passagens aéreas (-12,07%), que tiveram queda depois de quatro meses de altas.

Queda do preço dos combustíveis influenciou IPCA de agosto; gasolina teve o impacto negativo mais intenso entre todos os subitens do IPCA. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O item campeão de redução de preço em agosto, porém, foi o morango, com queda de 23,27%. Outros itens em alimentação que tiveram queda foram o pepino (-21,14%), o tomate (-11,25%) e a batata-inglesa (-10,07%).

Confira abaixo os rankings das maiores variações do IPCA de agosto, com os itens que mais subiram e mais caíram no mês.

Itens que mais subiram no IPCA de agosto

1. Limão: 48,46%

2. Tangerina: 21,57%

3. Melão: 11,54%

4. Batata-doce: 10,47%

5. Alimento infantil: 7,69%

6. Artigos de maquiagem: 7,12%

7. Doce de frutas em pasta: 6,78%

8. Perfume: 5,95%

9. Pera: 5,50%

10. Cebola: 5,12%

Itens que mais caíram no IPCA de agosto

1. Morango: -23,27%

2. Pepino: -21,14%

3. Passagem aérea: -12,07%

4. Gasolina: -11,64%

5. Tomate: -11,25%

6. Combustíveis (veículos): -10,82%

7. Batata-inglesa: -10,07%

8. Repolho: -9,06%

9. Cenoura: -8,79%

10. Etanol: -8,67%