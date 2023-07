Brasil tem deflação de 0,08% em junho; resultado dá mais gás às apostas de queda da Selic em agosto

A inflação brasileira ficou negativa em junho. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo IBGE, o IPCA teve queda de 0,08% no mês passado. A última vez que o País havia registrado deflação foi em setembro do ano passado, na esteira das reduções de impostos promovidas pelo governo Bolsonaro que reduziu o preço dos combustíveis, principalmente.

Desta vez, a queda foi influenciada principalmente pelos grupos Alimentação e Bebidas (-0,66%) e Transportes (-0,41%). No caso dos Transportes, o que puxou o resultado para baixo foi principalmente a queda nos preços de carros novos, na esteira dos subsídios promovidos pelo governo.

Preço dos combustíveis, mais uma vez, teve impacto na queda do IPCA Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Os preços dos automóveis novos tiveram queda de 2,76%, enquanto os usados recuaram 0,93%. Além disso, segundo o IBGE, destaca-se o resultado de combustíveis (-1,85%), por conta das quedas do óleo diesel (-6,68%), do etanol (-5,11%), do gás veicular (-2,77%) e da gasolina (-1,14%).

Com o resultado de junho, o IPCA acumula alta de 2,87% no ano e, nos últimos 12 meses, de 3,16%, abaixo dos 3,94% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2022, a variação havia sido de 0,67%.

Esses números devem dar maior força às previsões de queda dos juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em agosto.