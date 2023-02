Abobrinha tem alta de 44% em um mês, limão cai 36,5%; veja maiores variações do IPCA em janeiro

A abobrinha foi o item que apresentou maior aumento de preço mensal no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro, com alta de 44,05%. O indicador foi divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda entre os maiores aumentos do mês estão a cenoura (17,55%), o morango (16,46%), a tangerina (15,51%) e a batata-inglesa (14,14%).

O limão foi o item que apresentou a maior redução mensal, com queda de 36,45%, seguido por cebola (-22,68%), transporte por aplicativo (-17,03%), pepino (-5,88%) e perfume (-5,86%).

O IPCA registrou alta de 0,53% em janeiro. Em dezembro, o aumento havia sido de 0,62%. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%.

Segundo o IBGE, o maior impacto no índice do mês veio do grupo de Alimentação e bebidas, com alta de 0,59%, seguido pelos Transportes (0,55%). Comunicação apresentou a maior variação (2,09%). O único grupo com variação negativa no mês foi o de Vestuário (-0,27%).

O inhame registrou a maior alta no acumulado em 12 meses (62,55%), seguido por maçã (58,92%), cebola (58,27%) e batata-inglesa (58,13%). Fora do campo da alimentação, as passagens aéreas acumularam alta de 50,51%. Gasolina (-24,30%) e etanol (-22,68%) registraram as maiores variações negativas no acumulado em 12 meses, seguidos pelos itens “combustíveis (veículos)”, com queda de 22,40%, e “energia elétrica residencial” (-17,98%).

Em 12 meses, gasolina acumula queda de 24,30%. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Veja abaixo as maiores variações do IPCA de janeiro, com os itens que mais subiram e mais caíram na comparação mensal.

Itens que mais subiram no IPCA de janeiro

Abobrinha: 44,05% Cenoura: 17,55% Morango: 16,46% Tangerina: 15,51% Batata-inglesa: 14,14% Couve-flor: 13,83% Peixe - filhote: 12,31% Açaí (emulsão): 12,29% TV por assinatura: 11,78% Peixe - tainha: 11,25%

Itens que mais caíram no IPCA de janeiro