Morango sobe 29% em um mês, batata cai quase 13%; veja maiores variações do IPCA de março

O morango foi o item que apresentou maior aumento mensal de preço no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, com alta de 29,18%. O indicador foi divulgado nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda entre os maiores aumentos do mês estão a manga (28,92%), a cenoura (28,58%), a abobrinha (13,25%) e o limão (12,88%). Também entre as dez maiores altas, aparece a gasolina (8,33%), que foi o item com maior impacto individual no IPCA de março, segundo o IBGE.

O índice registrou alta de 0,71% no mês passado. Em fevereiro, o aumento havia sido de 0,84%. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 4,65%.

Entre as maiores reduções mensais, aparecem a batata-inglesa (-12,80%), a laranja-baía (-12,03%), a maçã (-10,72%), a tangerina (-10,63%) e a pera (-8,65%).

Manga ficou em segundo lugar entre os maiores aumentos de preço do mês. Foto: J. F. Diorio/Estadão

Veja abaixo as maiores variações do IPCA em março, com os dez itens que mais subiram e mais caíram na comparação mensal.

Itens que mais subiram em março

Morango: 29,18% Manga: 28,92% Cenoura: 28,58% Abobrinha: 13,25% Limão: 12,88% Açaí (emulsão): 10,83% Mamão: 9,80% Repolho: 9,67% Gasolina: 8,33% Uva: 8,05%

Itens que mais caíram em março