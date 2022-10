Limão fica 40% mais caro em outubro; veja os itens com as maiores variações de preço no mês

O limão foi o item que apresentou maior aumento de preço no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro, com alta de 40,2%. No acumulado do ano, entre os itens que compõem o índice, a fruta teve a segunda maior variação de preço, de 64,98%, apenas atrás da cebola, que variou 84,62%.

O IPCA-15, prévia da inflação, foi divulgado nesta terça-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e apresentou alta de 0,16%.

Leia também IPCA-15 sobe 0,16% em outubro, ante -0,37% em setembro

Entre os dez itens que tiveram as maiores altas, os alimentos predominam, com destaque aos aumentos da banana-maçã (32,33%), da batata-inglesa (20,11%), da laranja-lima (16,18%) e da banana-d’água (15,51%). No top 10, apenas as passagens aéreas, em terceiro lugar (28,17%), não fazem parte do grupo de alimentação.

Preço das passagens aéreas aumenta 28,17% em outubro Foto: Estadão

Após a queda de 0,47% em setembro, o grupo de Alimentação e bebidas registrou alta de 0,21% em outubro. Segundo o IBGE, o resultado foi puxado pela alimentação no domicílio (0,14%), cujo resultado havia sido de -0,86% no mês anterior.

Confira os 10 itens que mais aumentaram de preço em outubro

Limão - 40,20% Banana-maçã - 32,33% Passagem aérea - 28,17% Batata-inglesa - 20,11% Laranja-lima - 16,18% Banana-d’água - 15,51% Tangerina - 10, 01% Abobrinha - 7,05% Laranja-baía - 6,54% Tomate - 6,25%

Publicidade

Quedas

Assim como nos últimos meses, o resultado do IPCA-15 foi influenciado pela queda no grupo dos Transportes (-0,64%), que contribuiu com -0,13 ponto percentual no índice do mês. O recuo no grupo está ligado à retração nos preços dos quatro combustíveis pesquisados: etanol (-9,47%), gasolina (-5,92%), óleo diesel (-3,52%) e gás veicular (-1,33%).

Além dos combustíveis, os alimentos também registraram quedas neste mês, como foi o caso da melancia (-10,03%), do leite longa vida (-9,91%) e do melão (-7,58%).

Confira os 10 itens que mais caíram de preço em outubro