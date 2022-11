IPCA: Passagens aéreas e hortifruti ficam mais caros, e leite, mais barato; veja variação de preços

Publicidade

O pepino foi o item que mais encareceu em outubro, com uma alta de 27,54%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na variação acumulada nos últimos 12 meses, o legume foi o 10º item que mais cresceu de preço, com alta de 36,93%.

Os preços na economia brasileira subiram 0,59% em outubro, após três meses de deflação, de acordo com o IBGE. A maior contribuição do mês veio do setor de Alimentação e bebidas, que teve alta de 0,72% e impacto de 0,16 ponto percentual na taxa total.

A alta nos alimentos foi puxada pela alimentação no domicílio (0,80%), segundo o IBGE, com batata-inglesa (23,36%) e tomate (17,63%) contribuindo, juntos, com 0,07 ponto percentual do resultado total do mês.

Entre os dez itens que mais aumentaram de preço, nove fazem parte do setor de Alimentação. Apenas a passagem aérea, que teve alta de 27,38%, não entra na categoria dos alimentos.

Confira os 10 itens que mais aumentaram de preço em outubro

Pepino 27,54% Passagem aérea 27,38% Batata-inglesa 23,36% Limão 20,60% Banana-maçã 19,15% Tomate 17,63% Inhame 16,80% Morango 11,67% Laranja-lima 10,64% Pera 9,52%

Quedas de preço

Entre as maiores quedas de preço em outubro, também se destacam itens no setor dos alimentos. O produto que mais reduziu de preço no variação mensal foi o melão, com baixa de 13,29%, seguido do leite longa-vida, que reduziu 6,32%. O brócolis foi o terceiro item que mais baixou de preço (-4,63%)

Confira os 10 itens que mais caíram de preço em outubro