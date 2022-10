Preço do morango cai mais de 21% em um mês; veja itens com maiores variações de preços em setembro

O morango foi o item que apresentou maior redução de preço mensal no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, com queda de 21,77% - no ano, o acumulado foi de 21,96% e, em 12 meses, de 10,21%. O IPCA foi divulgado nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e apresentou deflação de 0,29% . No ano, o indicador acumula alta de 4,09% e, em 12 meses, de 7,17%.

Outros alimentos que aparecem entre as maiores quedas são pepino (-14,83%), melancia (-14,44%), manga (-11,05%) e repolho (-6,78%). Mas o maior impacto no resultado do grupo Alimentação e bebidas (-0,51%), segundo o IBGE, foi o leite longa vida (-13,71%). Mesmo com a queda, no entanto, o produto acumula alta de 50,73% no ano e 36,93% em 12 meses.

Ainda segundo o IBGE, os Transportes tiveram o maior impacto negativo sobre o IPCA de setembro, com queda de 1,98%, puxada pela gasolina (-8,33%). O IBGE destaca que os outros três combustíveis pesquisados também tiveram queda nos preços: etanol (-12,43%), óleo diesel (-4,57%) e gás veicular (-0,23%).

Gasolina teve queda de 8,33%; grupo dos Transportes teve maior impacto negativo sobre o IPCA de setembro, com queda de 1,98%. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Entre os dez itens que tiveram as maiores altas, os alimentos predominam, com limão (34,57%), cebola (11,22%), tangerina (11,15%), banana d’água (10%) e laranja-baía (8,69%) no top 5. Aparecem também no ranking maracujá (7,71%), banana-maçã (7,62%), banana-prata (7,51%) e abobrinha (7,48%). Fora do campo da alimentação, as passagens aéreas aparecem na lista, com aumento de 8,22%.

Confira abaixo os rankings das maiores variações do IPCA de setembro, com os itens que mais subiram e mais caíram no mês.

Itens que mais caíram no IPCA de setembro

1.Morango: -21,77%

2.Pepino: -14,83%

3.Melancia: -14,44%

4.Leite longa vida: -13,71%

5.Etanol: -12,43%

6.Manga: -11,05%

7.Acesso à internet: -10,55%

8.Combustíveis (veículos): -8,50%

9.Gasolina: -8,33%

10.Repolho: -6,78%

Itens que mais subiram no IPCA de setembro

1.Limão: 34,57%

2.Cebola: 11,22%

3.Tangerina: 11,15%

4.Banana d’água: 10%

5.Laranja-baía: 8,69%

6.Passagem aérea: 8,22%

7.Maracujá: 7,71%

8.Banana-maçã: 7,62%

9.Banana-prata: 7,51%

10.Abobrinha: 7,48%