Gasolina e abobrinha lideram quedas de preço pelo IPCA-15; confira os itens que mais caíram

O preço da gasolina registrou queda de 16,80% em agosto e teve a maior contribuição negativa no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) do mês. No acumulado do ano, a gasolina teve queda de 14,91%. O indicador, prévia da inflação oficial, foi divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Gasolina ficou 16,80% mais barata em agosto e puxou deflação, segundo o IPCA-15 Foto: Tiago Queiroz

Leia também IPCA-15, prévia da inflação, tem deflação de 0,73% em agosto, menor resultado da série histórica

O IPCA-15 teve deflação de 0,73% em agosto, ante alta de 0,13% de julho. Esta é a maior deflação já registrada pelo IPCA-15. Segundo o IBGE, o resultado foi puxado pela queda dos preços no grupo de Transportes, que se deve, principalmente, à queda no preço dos combustíveis (-15,33%). Também foram registradas quedas no etanol (-10,78%), no gás veicular (-5,40%) e no óleo diesel (-0,56%).

O único item que sofreu maior queda do que a gasolina em agosto foi a abobrinha (-17,89%). Também estão entre as maiores quedas o tomate (-15,04%), o morango (-14,12%) e a batata-inglesa (-13,37%). Após altas por quatro meses consecutivos, as passagens aéreas também registraram queda (-12,22%).

Confira o ranking dos itens que mais caíram no IPCA-15 de agosto

1. Abobrinha: -17,89%

2. Gasolina: -16,80%

Continua após a publicidade

3. Tomate: -15,04%

4. Morango: -14,12%

5. Batata-inglesa: -13,37%

6. Passagem-aérea: -12,22%

7. Maracujá: -11,31%

8. Etanol: -10,78%

9. Pepino: -10,74%

Continua após a publicidade

10. Repolho: -10,36%

Altas

O limão foi o item que mais subiu de preço no IPCA-15 de agosto, com alta de 22,02%. Em seguida vêm a melancia (18,54%) e o leite longa vida (14,21%).