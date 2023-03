IR 2023: O que são informes de rendimentos, para que servem e como solicitar?

O programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 ainda não foi disponibilizado pela Receita Federal - isso vai ocorrer no dia 15 de março, próxima quarta-feira. Mas isso não quer dizer que o contribuinte não pode usar o período que antecede para se preparar à prestação de contas ao Fisco.

Isso porque, quando a pessoa for sentar à frente do computador ou abrir o app Meu Imposto de Renda, deverá preencher as informações corretamente e, para diminuir chances de erros, é necessário que o contribuinte esteja cercado de documentos oficiais, que tenham valores cedidos pelas partes envolvidas em cada operação - seja receita, compra, venda, entre outras.

O documento mais eficiente para reunir tais informações é o informe de rendimentos e ele vai aparecer em algumas situações diferentes do dia a dia do cidadão. O mais comum é quando alguém trabalha sob regime de CLT - carteira assinada. Nestes casos, as empresas têm que obrigatoriamente ceder, até o último dia útil de fevereiro - que neste ano foi dia 28. Por lá, é possível verificar o quanto o funcionário recebeu no ano, além de dados sobre o que foi retido na fonte, tanto no salário quanto no 13º.

Uma outra situação em que o informe pode aparecer é no relacionamento do contribuinte com bancos ou instituições financeiras, em que o documento pode ser solicitado. Neste cenário, é possível ter informações sobre saldo bancário, fundos de investimento e aplicações financeiras, por exemplo.

E, além do informe de rendimentos, o ideal é que a pessoa também tenha em mãos recibos de transações em Bolsa de Valores, despesas médicas e escolares, e até mesmo de pagamentos de pensão alimentícia. Tudo isso vai servir para duas coisas: preencher tudo de maneira correta e comprovação das informações, caso necessário.

A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano. O Estadão irá trazer uma cobertura completa do Imposto de Renda de 2023 no Portal de Economia, além do podcast Entenda Seu IR, em parceria com a Rádio Eldorado.

Quem tem de declarar IR?

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

Confira o calendário de restituição do IR de 2023

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro