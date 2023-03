A Receita Federal anunciou que o programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 vai ser disponibilizado nesta quinta-feira, 9. A divulgação estava prevista para semana que vem e foi antecipada. O prazo para transmissão dos dados para a prestação de contas ao Fisco, porém, se mantém: de 15 de março a 31 de maio.

“A antecipação do PGD ajuda o contribuinte que, ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos”, informou a Receita, por meio de nota à imprensa.

Foto: Felipe Siqueira/Estadão

Como baixar o programa do Imposto de Renda 2023?

Para computador, serão três versões disponíveis para sistemas operacionais diferentes: Windows (Microsoft), MacOS (Apple) e Linux. Os links estarão disponíveis a partir desta quinta, nesta página da Receita.

Para celular, é possível baixar o aplicativo oficial da Receita, o Meu Imposto de Renda, para dois sistemas diferentes - os mais comuns no Brasil: na Google Play Store, para dispositivos que utilizam Android, e na App Store, para celulares e tablets da Apple.

Para preenchimento da declaração de prestação de contas ao Fisco online, sem necessidade de realizar download, basta acessar o e-CAC, da Receita, por meio deste link.

Vale ressaltar que as declarações só poderão ser transmitidas à base da Receita a partir da quarta-feira, 15, na próxima semana.

Quem tem de declarar IR?

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

Confira o calendário de restituição do IR de 2023

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro

A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano. O Estadão irá trazer uma cobertura completa do Imposto de Renda de 2023 no Portal de Economia, além do podcast Entenda Seu IR, em parceria com a Rádio Eldorado.