IR 2023: qual a diferença entre ano-calendário e ano corrente?

Sempre que comentamos algo sobre qualquer tema relacionado ao Imposto de Renda Pessoa Física acabamos citando o ano-calendário - ou ano-base. Mas o que esses termos significam? Vamos explicar.

Quando falamos sobre o ano em que estamos, que, no caso desta reportagem é 2023, podemos chamá-lo de ano-corrente - ou exercício, no jargão referente à prestação de contas ao Fisco.

Site da Receita Federal Foto: Werther Santana/Estadão

E vamos pegar como exemplo o próprio Imposto de Renda deste ano. Neste caso, o ano-corrente - ou exercício - é 2023. Já o ano-base ou ano-calendário é 2022. Isso significa que as informações que vão constar no PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, da Receita, serão referentes ao ano passado.

Vale ressaltar que isso acontece porque toda declaração se refere a uma “fotografia fiscal” do ano anterior. O nome técnico do IR, inclusive, é Declaração de Ajuste Anual, porque é neste momento que o contribuinte vai ajustar, se necessário, a carga tributária paga no ano anterior - podendo ter saldo a pagar, restituição ou nada a ajustar.

Em resumo, para exemplificar de maneira prática: 2023 usa dados de 2022; 2022 teve como ano-base 2021, e assim por diante.

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

