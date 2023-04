IR 2023: vale a pena declarar Imposto de Renda sem todos os dados? Entenda

O ideal para o contribuinte é declarar o Imposto de Renda com todas as informações necessárias, para não cair na malha-fina. Para isso, há cuidados que devem ser tomados na hora do preenchimento da plataforma.

Imposto de Renda 2023 no Estadão Confira as notícias mais recentes sobre IR

Mas existe um cenário em que realizar a prestação de contas ao Fisco sem todos os dados completos pode fazer sentido.

Imagine-se no último dia de entrega do IR neste ano, que será em 31 de maio, uma quarta-feira. Você é obrigado a entregar e já está perto de 23h59, minuto final para a prestação de contas.

Neste cenário hipotético, você ainda tem dúvidas sobre algumas informações que precisam ser preenchidas na plataforma da Receita. Caso chegue a quinta-feira, 1º de junho, sem entregar a declaração, precisará pagar a multa mínima, de R$ 165,74. Além disso, se houver imposto a pagar, também haverá juros.

A forma para evitar o pagamento de multa é justamente entregando a declaração com o mínimo possível de informações, para que ela seja aceita. Isso porque, com o básico, como cadastro, nome, data de nascimento, além de outras informações que o contribuinte tiver em mãos, os dados já poderão ser transmitidos para a base da Receita.

Mas, assim que possível, será necessário realizar a retificação, para evitar cair na malha-fina. E vale lembrar que a retificação neste cenário não gera multa.

Continua após a publicidade

Fachada da Receita Federal, em SP Foto: Werther Santana

“É melhor um preenchimento incompleto, com retificação o mais rapidamente possível depois, do que uma declaração completa, perfeita, mas com atraso, tendo que pagar multa”, explica a professora de direito tributário da FGV Direito Rio Bianca Xavier.

Mas também existe um problema: quando o prazo acaba, não é mais possível alterar o tipo de declaração (completa ou simplificada). “Se usar a simplificada, não vai poder mudar para a completa, mesmo se descobrir gastos com saúde”, complementa a professora.

Confira Cuidados ao declarar Imposto de Renda pela primeira vez

Vale ressaltar que a pré-preenchida pode ajudar a puxar informações mais rapidamente, cabendo ao contribuinte conferir o que estiver na plataforma.