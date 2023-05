IR: dicas para quem vai começar a declaração na reta final

O prazo final para o envio da declaração de Imposto de Renda 2023 está perto: até 31 de maio às 23h59. A Receita Federal recomenda que o contribuinte não deixe para a última hora a fim de evitar dores de cabeça e o possível atraso na entrega.

Confira algumas dicas que separamos para quem vai começar a declaração nesta reta final.

Não deixe para o último dia

Se você vai começar a preencher a declaração na reta final, comece o quanto antes.

A declaração só poderá ser entregue até 23h59 do dia 31 de maio. Depois desse horário, o envio já estará em atraso, o que acarreta multa, juros, e o contribuinte fica com o CPF irregular.

Além disso, se for necessário retificar a declaração, o contribuinte poderá fazer isso sem nenhum problema até o prazo final. Isso já não é permitido a partir de 1˚ de junho, passado o prazo de entrega.

No ato da declaração, pode ser que o contribuinte perceba que algo está faltando. Se reunir os documentos o quanto antes, terá mais tempo para providenciar o que for necessário.

É preciso considerar, também, que questões técnicas podem acontecer, como problemas no programa e quedas de conexão ou energia.

A declaração do Imposto de Renda pode ser enviada até o dia 31 de maio. A recomendação é não deixar para a última hora Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Organize os documentos

Para preencher corretamente as informações, ou até mesmo conferir os dados que vêm da pré-preenchida, é necessário que o contribuinte esteja com respaldo de documentos que ajudam a mitigar qualquer chance de erro.

Vale lembrar que o preenchimento equivocado do programa pode levar a pessoa à malha-fina, em que será preciso, possivelmente, retificar a declaração, o que acarretaria em mais trabalho

O ideal é que, antes mesmo de sentar-se à frente do computador - ou pelo celular, com o app Meu Imposto de Renda -, o contribuinte reúna documentos referentes a rendas e despesas. Isso significa, principalmente: informes de rendimentos, que podem ser de empresas empregadoras - casos de pessoas registradas sob regime de CLT -, do INSS, para quem for aposentado ou pensionista, entre outros. Nestes informes, constam as informações essenciais para a declaração, como valores recebidos e retidos na fonte. Veja mais aqui.

Confira as obrigatoriedades

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam a entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário de 2022. Você pode conferir essas informações no Perguntão da Receita, disponível neste link.

Confira todos os itens que obrigam a declaração ao Fisco aqui.