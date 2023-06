Irmãos bilionários se dizem vítimas de fraude com documentos falsos e gastos de milhões de dólares

Os irmãos bilionários David e Simon Reuben, conhecidos no mercado de commodities, estão processando o Trafigura Group por suspeita de fraude em contratos e carregamentos de milhares de toneladas de níquel extraviado, informa reportagem da Bloomberg. No início deste ano, a Trafigura disse que esperava perder quase US$ 600 milhões em “fraude sistemática” realizada pelo empresário indiano Prateek Gupta.

Trafigura disse que esperava perder quase US$ 600 milhões em “fraude sistemática” realizada pelo empresário indiano Prateek Gupta Foto: Edgar Su/File Photo/REUTERS

Acusação de extravio

Em documentos a que Bloomberg teve acesso, a Hyphen Trading, empresa dos irmãos Reuben que está instaurando o processo judicial, alega que a fraude envolveu também documentos de embarque falsificados, que teriam sido usados para obter financiamento do ICBC Standard Bank,.

O material mostra como contêineres supostamente carregados de níquel foram enviados de um lado para o outro ao redor do mundo, aparentemente com o objetivo de evitar abri-los e revelar o conteúdo. Além disso, a Hyphen alega que a Trafigura bloqueou os pedidos para inspecionar as cargas.

A Hyphen está em disputas legais separadas com a Trafigura sobre duas cargas diferentes de níquel. Em um dos casos, a Hyphen comprou pouco mais de US$ 10 milhões em níquel da London Metal Exchange e o carregou em vários navios. Os advogados da Trafigura haviam escrito para a companhia de navegação que a trading house era a proprietária legítima da carga. A Hyphen e a Trafigura afirmam ter os conhecimentos de embarque originais, o que sugere que pelo menos um conjunto de documentos é falso, afirma a reportagem.

Continua após a publicidade

Segunda acusação

Em outro caso, a Hyphen comprou por US$ 8,4 milhões pouco mais de 404 toneladas de níquel que foram carregadas em Kaohsiung, Taiwan, em um navio chamado OOCL Jakarta. A Hyphen receberia a carga quando chegasse a Roterdã. Ainda que os contêineres tenham chegado ao destino, em um navio diferente, a Hyphen não foi avisada, diz a reportagem. A carga permaneceu no navio em sua viagem de volta à Ásia. O “níquel” foi descarregado em Jeddah, na Arábia Saudita, de acordo com a denúncia.

“Em 16 de dezembro, a Hyphen pediu informações sobre onde as mercadorias foram armazenadas em Kaohsiung (antes do embarque). A Trafigura não respondeu”, diz a denúncia da empresa. A Hyphen pressionou por resposta em 19, 20 e 22 de dezembro, sem retorno. Em 27 de dezembro, a Trafigura respondeu recusando o pedido de inspeção, alegando “complicações logísticas”.

Em fevereiro, a Trafigura acusou Gupta de fraude, afirmando que gastou mais de meio bilhão de dólares comprando níquel de suas empresas e descobriu que os containers não carregavam níquel.

Outro lado

A Trafigura e os Reuben se recusaram a comentar. O porta-voz de Gupta disse que está planejando uma “resposta robusta” às alegações da Trafigura, segundo a Bloomberg.

A circulação de recibos de embarque fraudulentos, chamados de bill of lading, aumentará as preocupações entre os traders e financiadores. Segundo a Bloomberg, os documentos são fundamentais para o comércio moderno de commodities.

Continua após a publicidade

Segundo a Bloomberg, a Hyphen busca os US$ 8,4 milhões que pagou, mais custos e juros da Trafigura. A empresa ainda não conseguiu acesso ao seu níquel.