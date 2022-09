A irresponsabilidade fiscal dos candidatos

É compreensível que, em campanhas eleitorais, os candidatos evitem explicitar em detalhes como pretendem resolver os desequilíbrios fiscais e como financiarão as benesses que prometem aos eleitores. O pagamento da conta sempre causa controvérsias e não gera votos. Mas o que está ocorrendo nesta eleição é particularmente preocupante.

Como é do conhecimento de analistas e economistas de todas as tendências, os confortáveis resultados fiscais recentes escondem uma piora gigantesca para os próximos anos.

Lula e Bolsonaro são os principais candidatos nas pesquisas de intenção de voto Foto: Ricardo Stuckert e CNA

Já em 2023, computados gastos inevitáveis na área social, alguma recomposição do investimento público, moderado reajuste dos salários dos servidores, correção da tabela do Imposto de Renda, queda de receitas atípicas e aumento do custo da dívida, a piora fiscal é de centenas de bilhões de reais.

Projeções acuradas indicam que a dívida pública em relação ao PIB, seja a líquida ou a bruta, deverá saltar, no ano que vem, pelo menos quatro pontos porcentuais. E sem reformas que contenham o crescimento dos gastos obrigatórios, melhorem a qualidade das políticas públicas e estimulem o crescimento econômico, há risco significativo de trajetória insustentável do endividamento do governo.

Mais do que fugir da bomba, presidenciáveis prometem medidas tolas, inviáveis e sem significância material

Os principais candidatos, quando inquiridos sobre a questão, mais do que fugir do assunto, prometem medidas tolas, inviáveis e sem significância material para enfrentar a bomba fiscal que está armada. Vejamos alguns exemplos.

Continua após a publicidade

Para vários candidatos, inclusive para o atual presidente, basta eliminar a corrupção e os desperdícios, como se isso fosse possível num passe de mágica e gerasse melhora fiscal a curto prazo.

Acabar com o orçamento secreto, prática condenável sob o ponto de vista moral e de eficiência alocativa, é a bala de prata da oposição. Mas, mesmo que fosse possível extingui-lo, seria pouco relevante para o equilíbrio fiscal. São cerca de R$ 20 bilhões anuais, perante um buraco pelo menos 20 vezes maior.

Há várias outras propostas ineficazes, vazias ou enganosas para o ajuste das contas públicas. A lista é grande, mas basta citar alguns exemplos: a) renegociar as dívidas dos Estados e municípios, como se isso não tivesse qualquer impacto nas contas federais; b) reduzir as despesas financeiras, um flerte com o calote ou com política monetária irresponsável que tende a elevar a inflação; c) taxar lucros e dividendos, medida correta, mas que não deve ser feita sem redução das elevadas alíquotas incidentes sobre as pessoas jurídicas; d) imposto sobre grandes fortunas, tema possível de discussão sob o ponto de vista da equidade tributária, mas com baixíssimo poder arrecadatório.

Ao fugirem, por medo de perder votos, de uma discussão séria sobre a questão fiscal, os candidatos aumentam as incertezas e inibem o crescimento econômico, além de não contribuírem para o aprimoramento do processo eleitoral brasileiro.