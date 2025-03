Isenção de IR: Lula assina nesta terça projeto de lei que beneficia quem ganha até R$ 5 mil

A assinatura será em evento marcado para as 11h30 no Palácio do Planalto, informou a Secom, confirmando apuração do Estadão/Broadcast Político publicada mais cedo.

Participam do evento os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.