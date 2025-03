Projeto de isenção de IR para até R$ 5 mil será apresentado semana que vem, diz Gleisi

BRASÍLIA - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quinta-feira, 13, que a proposta de ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais será apresentada na próxima semana. A declaração foi dada após Gleisi ter sua primeira reunião como ministra da SRI com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro serviu para a dupla falar das prioridades da pauta econômica no Congresso Nacional, que inclui também a limitação dos supersalários e a revisão da aposentadoria dos militares, mencionou a ministra.

“Nós vamos ter pautas na área da economia muito importantes para o País. Eu vim conversar com o ministro Fernando Haddad exatamente para acertarmos a tramitação dessas pautas no Congresso e ter como prioridade”, disse Gleisi, lembrando da importância da Medida Provisória do crédito consignado editada ontem.

Gleisi e Haddad no lançamento do programa para facilitar o crédito consignado privado Foto: Evaristo Sa/AFP

Gleisi e Haddad no lançamento do programa para facilitar o crédito consignado privado Foto: Evaristo Sa/AFP

"Essa é uma pauta fundamental pra nós e fundamental para o povo brasileiro. Semana que vem nós vamos apresentar o projeto da isenção do imposto de renda até R$ 5 mil. Mas já tem pautas lá tramitando que também são importantes para a área da economia e das finanças públicas, como a questão da limitação dos supersalários, aposentadoria de militares", afirmou Gleisi, que escolheu Haddad para estrear suas reuniões com outros colegas da Esplanada. Questionada sobre novas medidas para reforçar o arcabouço fiscal, Gleisi afirmou que essa pauta não está no Congresso e que iniciativas "importantes" de ajuste fiscal foram aprovadas no final do ano. Ela defendeu que um resultado fiscal relevante foi entregue em 2024.

“O déficit cai em termos de R$ 30 bilhões, então é um ajuste relevante. E várias outras medidas, inclusive pelo lado da receita, têm dado um equilíbrio. Agora o foco são nessas medidas que eu falei e que são as prioridades da área econômica”, respondeu.