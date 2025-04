Isenção de tarifas para produtos de tecnologia é temporária, diz secretário de Comércio dos EUA

O secretário destacou que Trump “está com a bola” e que é a “pessoa certa” para lidar com a questão. “Ele sabe como jogar este jogo. Ele sabe como lidar com o presidente Xi. É a pessoa certa para o papel certo, e estou confiante de que vai dar certo com a China”, afirmou.

Ele reconheceu, porém, que a escalada tarifária que colocou as tarifas dos EUA contra a China em 145% e as da China contra os EUA em 125% criou uma “situação difícil”. “Está uma situação difícil agora? Claro que está, mas isso vai... vocês verão. Toda essa tensão vai diminuir e acabar em uma posição perfeitamente razoável com a China. Estou confiante disso”, ressaltou.

Questionado pelo apresentador Jonathan Karl se as tarifas vão causar inflação, já que seria impossível passar a produzir localmente tudo o que os EUA importam, Lutnick disse que “não necessariamente”, e tergiversou: “Eu vi a Panasonic, sabe, a empresa de baterias, certo, uma empresa japonesa. Eles construíram uma fábrica incrível no Kansas, que estão inaugurando agora. É isso que está voltando para os Estados Unidos. Você verá essa produção, esse tipo de alta tecnologia, que vai produzir coisas aqui a preços muito razoáveis. Então, acho que isso vai dar certo.” / Com NYT e AFP, colaborou Alexandre Rocha