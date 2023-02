Itaú passa a oferecer abertura de conta internacional na corretora Avenue no app do banco

Os clientes do Itaú Unibanco já podem abrir uma conta internacional para investimentos e cartão de débito na corretora Avenue usando o aplicativo (app) do banco brasileiro. A facilidade é uma das primeiras lançadas aos clientes pela instituição depois do anúncio, em julho do ano passado, da compra de até 50,1% de participação na corretora americana.

Clientes do Itaú Unibanco já podem abrir uma conta internacional para investimentos e cartão de débito na corretora Avenue usando o aplicativo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“O plano é fazer uma integração completa, que deve talvez estar concluída até o fim deste ano”, disse o diretor de produtos de Investimentos do Itaú Unibanco, Cláudio Sanches, em entrevista à imprensa. “A ideia não é fazer um ‘white label’ [ou seja, exibir apenas a marca do Itaú na estrutura da corretora americana], mas sim ter a marca da Avenue”, disse Sanches. Ele acrescentou que o avanço da integração vai permitir que o cliente transacione no aplicativo do Itaú como se estivesse navegando no app da Avenue.

Na atual etapa de integração dos dois sistemas, as transações do cliente Itaú na estrutura da Avenue irão aparecer automaticamente no app do banco. No agregador do aplicativo, isso já é possível com quaisquer outras corretoras ou instituições financeiras. A diferença, afirmou Sanches, é que esse serviço será automático no caso da Avenue, enquanto para outras empresas, o cliente precisa incorporar manualmente a visualização dos dados das outras instituições.

Com a novidade, os clientes de todos os segmentos - do varejo ao private - poderão começar a investir nos Estados Unidos usando a estrutura da Avenue e, segundo o Itaú, tendo acesso a 8 mil ativos negociados nas principais bolsas americanas (NYSE e Nasdaq). Além disso, o cliente Itaú passa a contar com cartão de débito em dólar, com IOF reduzido, para compras internacionais.

O diretor de produtos de investimentos do Itaú Unibanco afirmou que o banco não tem meta de abertura de contas de clientes Itaú na Avenue, mas entende que a demanda por serviços bancários (cartão de débito) ou investimentos no exterior é grande e que a “experiência da Avenue é a melhor”. Sanches afirmou ainda que o banco tem a expectativa de atrair clientes da Avenue para o Itaú.

Programa de benefícios

Em dezembro, o Itaú Personnalité lançou a primeira versão de um novo programa de benefícios com o objetivo de engajar os clientes de alta renda (renda mensal superior a R$ 15 mil e investimento superior a R$ 250 mil). O programa tem cinco níveis de facilidades e descontos, que vão desde descontos em restaurantes e cinemas até assistência residencial e cartão classe “The One” sem anuidade.

O avanço do cliente pelos níveis considera desde volume de investimentos, uso do cartão de crédito, portabilidade de salário, cadastro da chave PIX no banco. “A conversa de tarifas e anuidades ficou no passado. Percebemos que precisávamos criar um programa de relacionamento diferente e olhar o cliente como um todo”, disse a diretora do Personnalité, Adriana dos Santos.

Ela afirmou que iniciativas como a do programa de recompensas, somado à experiência do aplicativo do Personnalité entre outras, permitiu que a rotatividade da clientela caísse em 30%.

Identidade visual

O Personnalité também anunciou uma nova logomarca e identidade visual. “Hoje o conceito de sofisticação não tem o mesmo significado que tinha há dez ou 20 anos. Por isso, decidimos repensar a forma como nos apresentamos aos clientes para transmitir esse valor com uma linguagem mais contemporânea”, afirmou Eduardo Tracanella, diretor de Marketing do Itaú Unibanco.

Na logomarca, o dourado foi substituído pelo laranja “distintitvo” do Itaú Unibanco, como classificou Tracanella, e o logotipo trouxe uma simplificação da imagem antiga da marca.