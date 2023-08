Itaú diz que canais digitais voltaram a funcionar após ficarem fora do ar boa parte do dia

O Itaú Unibanco afirmou na noite desta segunda-feira, 7, que seus canais digitais foram “restabelecidos e estão operando normalmente”. “O banco ressalta que a instabilidade foi de origem interna. O Itaú pede desculpas pelo inconveniente causado a clientes e parceiros”, afirmou em nota.

Pela manhã, os aplicativos do banco deixaram de funcionar. O problema aconteceu tanto no aplicativo principal do Itaú quanto no do Iti, banco digital do conglomerado, e na plataforma Itaú Cartões, entre outros.

Ao tentar acessar as plataformas, os usuários recebiam uma mensagem de erro inesperado, e um aviso para que tentassem acessá-las mais tarde. “O Itaú Unibanco informa que está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira, 7″, disse mais cedo.

Usuários do Twitter reclamavam, pela manhã, da indisponibilidade dos serviços. “@Itaú Já tentei várias vezes acessar a minha conta e não consigo, o que está acontecendo???”, dizia uma das postagens. Outras informavam que o aplicativo do banco estava com problemas desde o domingo, 6.

O Downdetector, ferramenta que compila avisos de falhas em sites e aplicativos, registrava um pico de reclamações sobre o aplicativo do Itaú às 9h22 da manhã desta segunda, com mais de 3,8 mil notificações. No caso do Iti, o pico foi às 9h35, com mais de 700 reclamações.

Itaú chegou a recomendar que clientes procurassem resolver problemas nas agências Foto: Werther Santana / Estadão

À tarde, o Itaú direcionou os clientes às agências físicas. Em postagem em sua página oficial no Twitter, o banco afirmou que seus canais digitais permaneciam instáveis. “Para realizar suas transações, você pode contar com os caixas eletrônicos e as agências, que funcionarão até 17h”, informou. O expediente bancário costuma se encerrar às 16h.

Especialistas dizem que os clientes devem tentar negociar o não pagamento de multas por eventuais atrasos causados pela falha em serviços digitais dos bancos. Se isso não der certo, o cliente pode procurar seus direitos na Justiça.