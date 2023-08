Itaú recomenda a clientes que usem agências físicas após canais digitais ficarem fora do ar

Depois que seus canais digitais ficaram fora do ar, o Itaú Unibanco direcionou os clientes às agências físicas, que, nesta segunda-feira, 7, funcionaram até as 17h. Por volta das 21h, o banco informou que seus serviços online foram restabelecidos e estavam “operando normalmente”.

À tarde, em postagem em sua página oficial no Twitter, o Itaú afirmou que seus canais digitais permaneciam instáveis. “Para realizar suas transações, você pode contar com os caixas eletrônicos e as agências, que funcionarão até 17h”, informou. O expediente bancário costuma se encerrar às 16h.

Usuários também reclamaram de instabilidade nos caixas das agências físicas do Itaú Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Nas respostas, alguns usuários disseram que os caixas das agências também não estão funcionando. “Mas nem na agência está funcionando. Tudo fora do ar!”, afirmou um deles.

Mais cedo, o banco informou estar trabalhando “com urgência” para restabelecer o atendimento. “O Itaú Unibanco informa que está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira, 7”, disse o Itaú.