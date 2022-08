Consignado para beneficiários do Auxílio Brasil é ‘inadequado’, diz presidente do Itaú

O Itaú Unibanco também não vai operar o crédito consignado com base nos benefícios do Auxílio Brasil, o que coloca o banco junto com pares privados, como o Bradesco. De acordo com o presidente do banco, Milton Maluhy, trata-se de um crédito de alto risco e que é “inadequado” para os beneficiários do Auxílio.

Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco, diz que instituição ficará de fora do consignado para beneficiários do Auxílio Brasil Foto: undefined / undefined

“Nós entendemos que não é um produto adequado a um público vulnerável”, disse o executivo, em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco no segundo trimestre, divulgados na segunda-feira, 8.

Continua após a publicidade

Maluhy ressaltou que dois fatores geram preocupação quando se trata do produto: a situação vulnerável, em termos sociais, dos beneficiários do Auxílio, e o caráter temporário do reforço do benefício. Os pagamentos de R$ 600, realizados neste ano, ainda não estão garantidos no orçamento do governo federal para o ano que vem.

Na semana passada, o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, disse que o banco também não ofereceria o produto, citando razões parecidas. Outros bancos privados, como Pan, devem entrar no consignado do Auxílio Brasil, mas esperam uma inadimplência maior que a de outros créditos similares, como o concedido a beneficiários do INSS.