Jack Daniel’s obtém vitória em processo contra brinquedo para cachorro que emula garrafa de uísque

A Suprema Corte dos EUA deu motivos para o fabricante de uísque Jack Daniel’s levantar um copo na quinta-feira, 8, dando à empresa uma nova chance de vencer uma disputa de marca registrada com a marca de brinquedos para cães Bad Spaniels, da fabricante VIP Products.

Ao anunciar a decisão para um tribunal unânime, a juíza Elena Kagan estava com um humor incomumente brincalhão. A certa altura, ao ler um resumo da opinião no tribunal, Kagan ergueu o brinquedo, que faz barulho e imita a famosa garrafa do uísque Jack Daniel’s.

Brinquedo para cães imita famosa garrafa de uísque Jack Daniel's. Foto: Jim Bourg/Reuters

Kagan disse que o raciocínio de um tribunal inferior foi falho quando decidiu pelos fabricantes do brinquedo de borracha. O tribunal não decidiu se o fabricante do brinquedo violou a lei de marcas registradas, mas, em vez disso, devolveu o caso para uma análise mais aprofundada.

“Este caso é sobre brinquedos para cães e uísque, dois itens que raramente aparecem na mesma frase”, escreveu Kagan em um parecer para o tribunal. Em outro momento, Kagan pede aos leitores que “lembrem-se da aparência da garrafa (ou melhor ainda, recuperem uma garrafa de onde quer que você guarde as bebidas; provavelmente está lá)”, antes de inserir uma imagem colorida dela.

A VIP Products, com sede no Arizona, vende seu brinquedo Bad Spaniels desde 2014. Faz parte da linha de brinquedos para mastigar Silly Squeakers, que imitam garrafas de licor, cerveja, vinho e refrigerante. Eles incluem Mountain Drool, que parodia a marca Mountain Dew, e Heini Sniff’n, que parodia a cerveja Heineken.

Enquanto as garrafas de Jack Daniel’s têm as palavras “Old No. 7 brand” e “Tennessee Sour Mash Whiskey”, o brinquedo proclama: “The Old No. 2 on Your Tennessee Carpet” (“o velho número 2 em seu tapete do Tennessee”, em português) . A garrafa original indica que tem 40% de álcool por volume. A paródia apresenta o rosto de um cachorro e diz que é “43% Poo by Vol.” (“43% de cocô por volume”, em português) e “100% fedorento”.

A embalagem do brinquedo, que custa cerca de US$ 20, diz em fonte pequena: “Este produto não é afiliado à Destilaria Jack Daniel”.

Garrafa de uísque Jack Daniel's e brinquedo para cães lado a lado. Foto: Jessica Gresko/AP Photo

A Jack Daniel’s, com sede em Lynchburg, Tennessee, não achou graça. Seus advogados argumentaram que o brinquedo engana os clientes, lucra “com a boa vontade conquistada a duras penas da Jack Daniel’s” e associa seu “uísque com excremento”.

No centro do caso está a Lei Lanham, principal lei federal de marcas registradas do país. Ela proíbe o uso de uma marca registrada de maneira “provável de causar confusão... quanto à origem, patrocínio ou aprovação de... produtos”.

Um tribunal de primeira instância nunca chegou à questão da confusão do consumidor, no entanto, porque disse que o brinquedo era um “trabalho expressivo” comunicando uma mensagem humorística e, portanto, precisava ser avaliado sob um teste diferente. Kagan disse que isso foi um erro e que “a única questão neste caso daqui para frente é se as marcas dos Bad Spaniels provavelmente causarão confusão”.

Kagan também disse que um tribunal inferior errou em sua análise da reclamação de Jack Daniel’s contra a empresa de brinquedos por vincular “seu uísque a substâncias menos saborosas”. / AP