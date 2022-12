Parceria entre bilionário e cineasta de Hollywood irá produzir submarinos para super-ricos

Uma iniciativa liderada pelo investidor em fundos de cobertura Ray Dalio e pelo cineasta de Hollywood James Cameron, de Avatar (2009), em parceria com a fabricante de submarinos civis Triton, irá produzir submarinos voltados aos super-ricos que desejam explorar o fundo mar.

Dalio é um bilionário que fundou em 1975 a Bridgewater Associates, o maior fundo de cobertura do mundo. Ele não controla mais a empresa, mas permanece como investidor e membro de seu conselho.

Ao lado do filho Mark, o investidor é também co-fundador da OceanX, iniciativa filantrópica de apoio a cientistas que produz conteúdo sobre as profundezas dos oceanos. Algumas das imagens captadas pela empresa já foram premiadas.

Vencedor de um Oscar de melhor filme com “Titanic” (1998), Cameron também tem experiência em exploração oceânica. Em 2012, ele participou de uma expedição que o levou à Fenda Mariana, no Pacífico, o ponto mais fundo do oceano.

Exploração da Triton passa por um iceberg na Antártica Foto: Richard Varcoe/Triton

O anúncio da parceria ocorreu no início desta semana em Los Angeles, durante evento comemorativo dos dez anos da expedição de Cameron, e contou com a participação do fundador e presidente da Triton, Patrick Lahey. O trio quer revolucionar a exploração oceânica da próxima geração com tecnologia de ponta.

Dalio se disse emocionado ao firmar a parceria com a Triton. “Meu longo relacionamento com eles me convenceu de que são os melhores e mais avançados construtores de submarinos não militares do mundo.” O bilionário reforçou que os equipamentos irão contribuir com recursos científicos e produção de mídia avançados, “para trazer descobertas importantes para todos”.

Ao Financial Times, Dalio disse: “Se você está apenas indo em um iate em algum lugar chique, isso é uma coisa. Se, em vez disso, você estiver em um iate e puder descer e explorar, primeiro a viagem será melhor e também incentivará a exploração”.

O bilionário se recusou a divulgar os detalhes financeiros por trás do acordo, mas disse que a empresa agora pertence a ele, Cameron e ao co-fundador da Triton, Patrick Lahey.

A Triton foi fundada por Lahey e Bruce Jones em 2007 para fabricar submarinos para proprietários de iates. Os preços das embarcações variam, começando em cerca de US$ 2,5 milhões e chegando a US$ 40 milhões. Os modelos podem receber de uma a 66 pessoas, com a capacidade de mergulhar de 100 metros até a profundidade total do oceano.