Japão investirá US$ 25 bilhões em programa para casais terem mais filhos

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou na quinta-feira, 1°, um plano de ajuda às famílias no valor de US$ 25 bilhões (cerca de R$ 125 bilhões), com o qual pretende travar a queda de natalidade no país.

O plano, com a duração de três anos, prevê um aumento das ajudas diretas aos pais, ajuda financeira para a educação dos filhos e cuidados pré-natais e a promoção de horários de trabalho flexíveis, assim como de uma licença parental aos pais.

As medidas visam enfrentar a queda da taxa de natalidade, que caiu a um nível “sem precedentes”, e “aumentar a renda dos jovens e a geração em idade de criar filhos”, disse Fumio Kishida em uma reunião com ministros, especialistas e empresários.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Foto: Kyodo News via AP

O Japão, que tem uma população de 125 milhões, registrou menos de 800 mil nascimentos em 2022, o número mais baixo desde que existem estatísticas.

Ao mesmo tempo, a proporção de idosos na demografia do arquipélago tem aumentado. O plano suscitou críticas, já que no momento não foram especificadas as fontes de financiamento. / AFP