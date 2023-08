Japão retira embargo de importação de carne de frango de Santa Catarina

O governo do Japão retirou a suspensão sobre a importação de carne de frango de Santa Catarina por não considerar aplicável o embargo. A informação foi dada pelo governador catarinense Jorginho Mello (PL), em comunicado, e confirmada pelo Ministério da Agricultura. A suspensão temporária estava em vigor desde 17 de julho, após o Estado confirmar um foco de gripe aviária no município de Maracajá. A medida vale a partir desta sexta-feira, 18.

Em nota, o governador disse que “Santa Catarina está livre da gripe aviária”. “Somos um Estado referência em sanidade animal e essa questão pontual de foco da gripe aviária já é algo superado por nós, e também pelo Ministério da Agricultura”, afirmou.

Segundo o ministério, apesar do Brasil continuar livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em granjas comerciais, há um protocolo acordado com o Japão de suspensão temporária em que se faz necessário aguardar 28 dias para análises das autoridades japonesas até a reabertura do mercado. A pasta lembrou que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos.

Governo de Santa Catarina garantiu que Estado está livre da gripe aviária Foto: Rodolfo Buhrer / Reuters

O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global. E o estado de Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do País, tendo exportado ao país asiático cerca de US$ 310,8 milhões, segundo o Ministério. O valor equivale a 14,75% da receita total das exportações desses produtos.

O Japão é o maior importador de carne de frango de Santa Catarina. Apesar da suspensão do embargo, a retomada das vendas não é automática e depende do aval do Japão, agora informado pelo governador do Estado.