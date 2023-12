Uma cidade no Japão está oferecendo milhões de ienes para atrair moradores e tentar conter a redução de sua população. Os novos moradores devem viver em Kainan, na província de Wakayama, na costa oeste, por cinco anos, para assegurar o pagamento. O mais curioso, no entanto, é que o sobrenome deles deve ser Suzuki. As informações são de reportagem do The Guardian.

Kainan é vista como um dos “locais de nascimento” do sobrenome Suzuki, o segundo sobrenome mais comum do Japão. A campanha foi lançada em 2021, mirando os aproximadamente 750 mil Suzukis que vivem em Tóquio ou nas províncias vizinhas de Chiba, Saitama e Kanagawa. Porém, dois anos após a iniciativa, a cidade não conseguiu atrair um único Suzuki.

Cada família que puder comprovar que o sobrenome é realmente Suzuki, receberá ¥ 1 milhão (cerca de R$ 34 mil), além da mesma quantia para cada filho menor de 18 anos. Assim, uma família de quatro pessoas com dois filhos pequenos receberia 3 milhões de ienes.

O nome teria origem entre sacerdotes em um santuário na cidade vizinha de Kumano. O clã Suzuki mudou-se para a atual Kainan durante o período Heian (794-1185). Sato lidera a lista de sobrenomes japoneses comuns com 1,86 milhão, de acordo com uma pesquisa de março de 2023, enquanto Suzuki está em segundo lugar, com 1,77 milhão.

Um sacerdote xintoísta realiza uma cerimônia para comemorar a restauração da mansão Suzuki em Kainan, na prefeitura de Wakayama, Japão, em 30 de março de 2023 Foto: Japan News-Yomiuri via The Washington Post

Dos 47 mil habitantes de Kainan, mais de 36% têm 65 anos ou mais, de acordo com Tomonari Fujita, chefe da divisão de desenvolvimento urbano da cidade, que falou ao The Guardian. “Achamos que poderíamos destacar nossa campanha apelando para pessoas com o sobrenome Suzuki, mas os obstáculos para realmente conseguir que as pessoas vivam aqui são altos.”