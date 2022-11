Jaques Wagner defende responsabilidade fiscal, mas diz que Lula não pode ser ‘tutelado’ pelo mercado

Publicidade

BRASÍLIA - O senador Jaques Wagner (PT-BA) comentou nesta quinta-feira, 17, sobre as reclamações feitas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao mercado financeiro. “É possível fazer isso equilibrado. Como ele gosta de dizer, a gente pagou o FMI (Fundo Monetário Internacional), fez superávit. Agora, eu não posso ficar tutelado pelo mercado. O que não quer dizer que vou fazer loucura. Vou fazer coisas equilibradas, mas se não tiver ousadia, ele não vai governar”, declarou o parlamentar em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição.

Mais cedo nesta quinta, Lula renovou as críticas a priorização da responsabilidade fiscal em detrimento de investimento em programas sociais. Durante a 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP27), Lula criticou o teto de gastos, medida que proíbe que os gastos públicos aumentem mais do que a inflação do ano anterior.

“Se não resolvermos problemas sociais, não vale a pena recuperar esse País. Não adianta só pensar em responsabilidade fiscal, temos de pensar em responsabilidade social”, afirmou. “Para cumprir teto fiscal, geralmente é preciso desmontar políticas sociais e não se mexe com o mercado financeiro. Vai aumentar o dólar e cair a Bolsa? Paciência. Mas o dólar não aumenta ou a bolsa cai por causa das pessoas sérias, e sim dos especuladores”, declarou o presidente eleito.

De acordo com Jaques Wagner, as falas de Lula não representam nenhuma novidade em relação ao que já disse anteriormente. Na avaliação do senador, não há motivo para o mercado temer um novo governo do petista.

“Ele não é um extraterrestre, já governou oito anos e pelo que me consta a responsabilidade fiscal sempre foi uma marca de todos os governos dele. Não acho que ele vai mudar isso. Agora, ele não pode também deixar de ter um pouco de ou muita coragem para cumprir a meta principal dele, que é a questão social, da fome, das escolas, do emprego”, declarou o baiano.

As declarações do presidente eleito acontecem em meio às negociações para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que permite um “furo” de cerca de R$ 200 bilhões no teto de gastos para promessas de Lula durante a campanha, como o Bolsa Família de R$ 600 e o aumento do salário mínimo. Na quarta, 16, o vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), entregou ao Congresso o texto com a PEC. Esse mecanismo prevê a retirada por tempo indeterminado do Auxílio Brasil do teto de gastos, o que ampliou o receio do mercado.

O senador da Bahia, que é um dos principais aliados de Lula e cotado para a Esplanada dos Ministérios do petista, evitou entrar em detalhes sobre como o pagamento das promessas na área social pode ser feito, mas disse que é preciso “criatividade” para isso. “Seguramente nós teremos criatividade para criar novas receitas para fazer. Para encontrar novas receitas, tem que estar disposto a ir procurar. Se de antemão já diz que não tem nada para fazer, então vou fazer o que?”

Defesa

Dentro da equipe de transição, o grupo de trabalho que cuidará da Defesa é um dos poucos que ainda não têm nenhum integrante anunciado. Ex-ministro da pasta, Wagner minimizou a ausência da equipe. “Que eu saiba, nenhuma (dificuldade com os militares). É o primeiro dia que estou chegando aqui (na sede da transição). Espero que não digam que é porque eu não tinha chegado, mas se foi isso, carrego essa culpa”, afirmou.

Ainda que não tenha havido uma proximidade entre a campanha do petista e os militares, durante o período eleitoral Wagner e o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim auxiliaram no diálogo com as Forças Armadas. Segundo o senador, Jobim e outros ex-ministros da Defesa podem contribuir com o processo de transição.

“(Nelson Jobim) É um bom nome, grande nome, ex-ministro da Defesa também, como Celso (Amorim) foi ministro da Defesa também. O Aldo (Rebelo), (Raul) Jungmann, tem uma porção de gente, civis que contribuíram na pasta e todos eles do chamado campo democrático, independente de posições diferentes. Eu já conversei com Jungmann, tenho conversado com outras pessoas. Eu sinceramente não vejo dificuldade da gente tocar”, disse.

Mesmo com a proximidade dos militares com Bolsonaro, inclusive com um endosso tácito a manifestações golpistas que pregam contra a eleição de Lula, o senador petista afirmou que não espera dificuldade na relação com as Forças Armadas. “O grosso das Forças quer a valorização do seu trabalho, profissionalização com equipamentos modernos. Isso a gente fez muito. Novo caça, navio que a gente levou para Marinha, programas do Exército. Na minha opinião não teremos dificuldade nessa relação”, declarou.

