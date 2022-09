JBS anuncia novo diretor global de sustentabilidade

A JBS anunciou na quarta-feira, 21, o nome de Jason Weller como o Diretor Global de Sustentabilidade da companhia. No novo cargo, o executivo liderará o esforço para diminuir os impactos da agricultura e fortalecer a oferta global de alimentos.

A companhia destaca, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a nomeação acontece em meio a um cenário em que a sociedade enfrenta os desafios das mudanças climáticas, insegurança alimentar, desmatamento e crescimento da população global.

Leia também Empresários investem milhões na compra de terras para formar ‘corredor’ de preservação no Pantanal

“Ser Net Zero é um compromisso da JBS com a sociedade. Vai gerar um grande impacto no nosso futuro ter uma pessoa do conhecimento de Jason na liderança das nossas ações de sustentabilidade”, disse Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

Weller ingressa na JBS vindo da Truterra, onde ocupava o cargo de presidente do negócio de sustentabilidade. Na Truterra, ele liderou os esforços da empresa para ajudar os agricultores a participar de oportunidades de mercado para práticas sustentáveis, incluindo créditos de carbono e outros incentivos a serviços ecossistêmicos, bem como ajudar parceiros das empresas de produtos de consumo a atingir suas metas de sustentabilidade na cadeia produtiva, incluindo a validação da redução de emissões de escopo 3, informa a JBS.

JBS anunciou Jason Weller como novo Diretor Global de Sustentabilidade; executivo liderará o esforço para diminuir os impactos da agricultura e fortalecer a oferta global de alimentos. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Antes disso, ele atuou como chefe do Serviço de Conservação de Recursos Naturais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Também trabalhou no Subcomitê de Apropriações da Câmara dos EUA para Agricultura, no Comitê de Orçamento da Câmara dos EUA e no Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca. Weller é bacharel em Relações Internacionais e mestre em Políticas Públicas.