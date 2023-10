A Stellantis planeja investir cerca de 1,5 bilhão de euros (cerca de R$ 7,90 bilhões) na Leapmotor, uma fabricante chinesa de veículos elétricos, anunciaram as empresas na quarta-feira, 25.

As empresas afirmaram em comunicado conjunto que formaram uma parceria estratégica e uma joint venture com o objetivo de expandir as vendas da fabricante chinesa de veículos elétricos tanto dentro quanto fora da China.

Braços robóticos montam carros na linha de produção dos veículos elétricos da Leapmotor em uma fábrica em Jinhua, província de Zhejiang, China, em 26 de abril de 2023 Foto: China Daily via REUTERS/Foto do Arquivo

A Stellantis afirmou que espera se beneficiar do “ecossistema de veículos elétricos centrado em tecnologia” da Leapmotor na China para atender às suas próprias metas de transição para veículos elétricos.

O investimento dará à Stellantis uma participação de aproximadamente 20% na Leapmotor. As empresas afirmaram que a joint venture liderada pela Stellantis com 51% terá direitos exclusivos para exportar e vender os veículos da Leapmotor fora da China.

A Leapmotor tem se concentrado no segmento de médio a alto padrão do mercado de veículos elétricos na China, tendo vendido 111 mil veículos elétricos em 2022. Até agora, introduziu três modelos de veículos elétricos. Já a Stellantis é uma montadora multinacional formada a partir da fusão do conglomerado ítalo-americano Fiat Chrysler Automobiles e do grupo francês PSA. /AP