Jeff Bezos intensifica envolvimento com The Washington Post em meio a desafios financeiros

Durante seu mandato como editor-executivo do The Washington Post, Martin Baron enfrentou um problema persistente. Jeff Bezos havia adquirido o Post por US$ 250 milhões (R$ 1,19 bilhões, na cotação atual) em 2013, menos de um ano depois de Baron assumir o cargo. Bezos, que chegou à propriedade de mídia depois de fundar a Amazon e revolucionar as compras online, queria que seu principal editor transformasse o jornal de uma organização de notícias regional em uma global.

Jeff Bezos adquiriu o Post por US$ 250 milhões (R$ 1,19 bilhões, na cotação atual) em 2013 Foto: Justin T. Gellerson/The New York Times

No entanto, Bezos, cujos representantes estavam de olho no orçamento, não acreditava que o Post precisasse adicionar muitos novos editores para cumprir essa tarefa. Repórteres foram classificados como funcionários “diretos” e editores como “indiretos” - e sua preferência era manter o número de “indiretos” baixo.

Então, Baron encontrou uma solução alternativa, de acordo com sua memória. “Para evitar alarmar as pessoas lá em cima, meus subordinados e eu removeríamos a palavra ‘editor’ das novas posições propostas sempre que possível”, escreve Baron. “‘Analista’ ou ‘estrategista’ estavam entre as poucas alternativas.”

Nos dias atuais, Bezos conhece mais sobre o negócio de notícias. E nos últimos meses, ele tem se envolvido mais nas operações do Post, intervindo enquanto a moral da equipe desmoronava e o negócio enfrentava dificuldades. Bezos disse que quer que o Post seja lucrativo, mas é improvável que alcance essa meta este ano.

Finanças do Post

De acordo com duas fontes com conhecimento das finanças da empresa, o Post está caminhando para perder cerca de US$ 100 milhões (cerca de R$ 479,52 milhões em 2023); outras duas pessoas disseram que a empresa esperava não alcançar suas previsões de receita com publicidade este ano. Eles falaram sob condição de anonimato para discutir questões financeiras internas.

O Post tem lutado para aumentar o número de clientes pagantes desde a eleição de 2020, quando suas assinaturas digitais atingiram o pico de 3 milhões. Agora, tem cerca de 2,5 milhões.

Um porta-voz de Bezos se recusou a conceder entrevista. Patty Stonesifer, CEO interina do Post, disse que Bezos estava satisfeito com “cada dólar investido” na empresa. Uma pessoa familiarizada com os planos de Bezos disse que o Post havia planejado que 2023 fosse um “ano para investimento”. “Estou muito entusiasmada com o que podemos fazer aqui no The Washington Post na próxima década”, disse Stonesifer em comunicado. “A segunda década de propriedade do Post por Jeff deve ser ainda mais emocionante.”

A compra de The Washington Post por Bezos encerrou décadas de propriedade pela família Graham - que havia guiado o jornal por sua lendária cobertura do Watergate e dos Documentos do Pentágono - e significou uma nova era de expansão sob um dos empresários mais famosos do mundo.

Em uma reunião com a equipe logo após sua compra, Bezos encorajou os funcionários do Post a experimentar digitalmente, aproveitando os “presentes da internet”, como o alcance global, que fizeram da Amazon um sucesso surpreendente. Ele forneceu amplo apoio financeiro para expandir a redação.

Bezos opinou sobre decisões de produtos e contratou Fred Ryan, ex-CEO do Politico, para servir como editor para substituir Katharine Weymouth, descendente da família Graham. Ele manteve Baron no cargo de editor-chefe do Post até sua aposentadoria em 2021, frequentemente se referindo a ele como o melhor tutor de jornalismo que um proprietário poderia pedir. Ele ajudou a escolher Sally Buzbee como sucessora de Baron.

Questões morais

Mas, após um inicial interesse que durou vários anos, e após sua decisão de deixar o cargo de CEO da Amazon, Bezos se afastou um pouco do Post, de acordo com duas pessoas familiarizadas com suas interações com a redação. Isso mudou em janeiro, depois que Buzbee conversou com Bezos e transmitiu uma mensagem urgente: a moral estava baixa no Post.

Grande parte disso, segundo ela, decorria de erros do principal executivo de negócios do jornal, Ryan, de acordo com duas pessoas familiarizadas com seus comentários. O relacionamento de Buzbee com Ryan havia sido conturbado. Ele havia acusado Cameron Barr, seu principal vice, de vazar informações sobre as operações do Post à imprensa, segundo três pessoas familiarizadas com seus comentários, e havia buscado sua saída.

Por meio de um porta-voz, Ryan negou as acusações. O Post se recusou a comentar sobre a situação. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que não havia evidências para apoiar as alegações de vazamento.

Muitos no Post haviam ficado frustrados com o que consideravam uma cultura empresarial estagnada sobre a qual Ryan presidia e haviam transmitido essas preocupações a Buzbee.

O Post também estava perdendo talentos. No ano passado, vários repórteres proeminentes, incluindo os vencedores do Prêmio Pulitzer Eli Saslow, Robert Samuels e Stephanie McCrummen, saíram, assim como os principais editores, incluindo Barr; Steven Ginsberg, editor veterano; David Malitz, editor sênior de cultura; e Sharif Durhams, editor-gerente adjunto. Houve uma saída semelhante entre os principais executivos do Post, incluindo Shailesh Prakash, diretor de informações; Joy Robins, diretora de receitas; Kat Downs Mulder, diretora de produto; e Kristine Coratti Kelly, diretora de comunicações. (Robins, Saslow, Malitz e Ginsberg se juntaram à The New York Times Co.)

Nova fase

Em janeiro, Bezos fez uma rara aparição na redação. Ele participou de uma reunião de notícias pela manhã e, mais tarde, no mesmo dia, encontrou-se com alguns jornalistas do Post. Durante algumas dessas reuniões, vários funcionários do Post expressaram preocupações sobre os erros de Ryan e a direção do jornal. Em junho, Ryan anunciou sua renúncia, dizendo aos funcionários que planejava lançar o Center on Public Civility, um novo projeto da Ronald Reagan Presidential Foundation, onde ele é presidente do conselho. Bezos concordou em fornecer financiamento para o centro. Em entrevista ao Times no mês passado, Ryan disse que havia tido “muitas conversas” com Bezos sobre a nova organização.

Bezos nomeou Stonesifer, uma amiga que faz parte do conselho da Amazon há mais de duas décadas, para dirigir o Post na ausência de Ryan e atuar como CEO interina enquanto a busca por um permanente estava em andamento.

Stonesifer - que não está recebendo salário pelo cargo - já começou a imprimir sua marca no Post. Ela está se reunindo frequentemente com os membros da equipe e pedindo feedback sobre o que ela chama de “flores”, coisas das quais as pessoas se orgulham e desejam continuar crescendo, e “ervas daninhas”, questões que as pessoas querem resolver.

Em 11 de julho, ela e Ryan contrataram Alex MacCallum, veterano do Times e da CNN, para ser diretor de receitas do Post, e nomearam Vineet Khosla como diretor de tecnologia do jornal. Stonesifer também repetidamente disse aos funcionários que Bezos está totalmente comprometido com o negócio e vê o jornal como um legado para sua família.

Bezos também opinou pessoalmente sobre um projeto experimental sendo desenvolvido para a seção de opinião do Post, que está sendo liderado pelo editor de página editorial David Shipley, ex-editor da Bloomberg que ele ajudou a recrutar. A iniciativa - que ainda não tem um nome oficial - está explorando um fórum para que leitores de cidades nos Estados Unidos enviem suas próprias opiniões e comentários. “Há um sentimento de esperança, que não tínhamos há muito tempo”, disse Sally Quinn, uma jornalista veterana do Post e viúva de Ben Bradlee, um ex-editor-chefe do Post./NYT