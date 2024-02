Jeff Bezos vende US$ 2 bilhões em ações da Amazon

Bezos vendeu 12 milhões de ações da companhia a um preço médio de US$ 170,21 por ação. A transação ocorreu entre quarta-feira, 7, e quinta-feira, 8.

De acordo com documento registrado na Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos, Bezos vendeu as ações por meio de um plano de negociação da Regra 10b5-1 (c), que a Amazon divulgou em seu formulário de resultados financeiros do quarto trimestre.