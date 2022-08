João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, morre aos 58 anos

O empresário João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, um dos empresários mais importantes do País, morreu neste domingo, 31, aos 58 anos, no Rio de Janeiro.

João Paulo, que chegou a atuar no Grupo Pão de Açúcar nos anos 1990, também é sócio de restaurantes em São Paulo, entre eles o Forneria San Paolo.

O empresário João Paulo Diniz Foto: Luciana Prezia

De acordo com fontes próximas do empresário, o executivo saiu para correr neste domingo, voltou e foi encontrado pela família no banheiro já sem vida. A causa da morte ainda não foi confirmada. Familiares suspeitam de que o empresário tenha tido um infarto ou aneurisma.

Procurada, a assessoria de imprensa da família confirmou a informação. “A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil.”

Além da atuação como empresário, João Paulo Diniz também era conhecido por projetos de incentivo ao esporte.

Em 2001, João Paulo passou por um acidente aéreo. Em uma viagem no litoral de São Paulo, o helicóptero no qual estava o empresário caiu. Na ocasião, morreram o piloto da aeronave e a então namorada de João Paulo, a modelo Fernanda Vogel. Ele e o copiloto do helicóptero sobreviveram, após nadarem até a praia.