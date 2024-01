Brasil avança na agenda ambiental, mas tem de fazer mais e mais rápido, diz John Kerry

DAVOS, SUÍÇA- O enviado especial do governo dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, reconheceu avanços importantes do Brasil na agenda ambiental, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. No entanto, alertou para a necessidade de o País fazer mais e de maneira mais veloz.

“O Brasil fez coisas muito importantes, diminuiu o desmatamento e teve algum progresso, mas ainda há muito o que fazer e mais rápido”, disse Kerry, a jornalistas brasileiros, durante o Fórum de Davos.

De acordo com ele, os Estados Unidos querem trabalhar muito próximos ao Brasil. Como exemplo, citou a comitiva empresarial americana que visitou o País para avançar na agenda verde e ambiental. “Acho que essa é uma conversa muito, muito importante”, afirmou.

John Kerry diz que Brasil fez coisas importantes na área ambiental Foto: Brendan Smialowski / AFP

Kerry não respondeu, contudo, a questionamentos sobre maior apoio financeiro dos EUA ao Brasil na agenda ambiental. Os americanos se comprometeram a destinar US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia no ano passado e já começaram a destinar parte dos recursos.

Recentemente, porém, planos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de usar uma quantia de dinheiro do Fundo para pavimentar a BR-319, rodovia que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, gerou desconforto junto aos doadores. Os EUA e a Alemanha sinalizaram indisposição com a ação, que vai contra as regras do Fundo, criado para apoiar a floresta.