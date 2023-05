Jorge Gerdau: ‘Procuro trabalhar bastante para não ter tempo de envelhecer’

Aos 86 anos, Jorge Gerdau Johannpeter não pretende deixar de trabalhar tão cedo, ainda que tenha se afastado do comando da multinacional de siderurgia que leva seu sobrenome. “Eu procuro trabalhar bastante para não ter tempo de envelhecer”, afirmou o empresário ao Estadão, ao ser questionado sobre o que o motiva a manter-se como voz ativa do setor industrial em debates públicos e políticos.

“A minha função na tarefa executiva e empresarial está delegada à próxima geração e está andando. Felizmente está andando bem. Hoje estou dedicando totalmente minha capacidade de trabalho em temas de melhoria de gestão pública, seja no Movimento Brasil Competitivo, seja em projetos de educação”, diz Gerdau.

O empresário Jorge Gerdau fez parte do Conselhão na primeira passagem de Lula pelo governo Foto: Sergio Dutti/ Estadão

Ele se afastou do comando da siderúrgica em 2006, passando a empresa de mais de 120 anos para a quinta geração da família. Já estava, nessa época, engajado com o MBC, uma organização que une empresariado e outros representantes da sociedade civil, e concentrou esforços nas últimas duas décadas no debate sobre o chamado Custo Brasil. Paralelamente, também se envolve com iniciativas sobre gestão de educação, seu tema preferido.

Gerdau, que defende o envolvimento do empresariado com a política, fez parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, dos governos passados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manteve relação próxima com a ex-presidente Dilma Rousseff.

Um crítico da falta de engajamento dos empresários, hoje em dia, nos debates políticos do País, ele diz que o seu perfil é diferente porque ele ainda é da “velha guarda” e “fanático” pelo tema da gestão pública. “É que eu sou mais velho do que média, sou da velha guarda que ainda continua brigando. Os líderes existem, tem líder bom por aí, a falha está em não se meter no processo político.”