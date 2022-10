Prêmio Mobilidade, do ‘Jornal do Carro’, terá votação popular

Publicidade

Pelo terceiro ano consecutivo, o Estadão prepara a premiação dos melhores veículos e serviços lançados ao longo do ano, num projeto que envolve o portal e caderno Mobilidade, o suplemento Jornal do Carro e também os sites Estradão e MotoMotor. Nesta edição, o Prêmio Mobilidade será apurado num processo que combina a indicação de especialistas com votação popular, que já está aberta no site do Jornal do Carro. A eleição tem 23 categorias, distribuídas em quatro trilhas temáticas: Jornal do Carro, Estradão, MotoMotor e Mobilidade.

Nesta edição, o Prêmio Mobilidade será apurado num processo que combina a indicação de especialistas com votação popular, que já está aberta no site do Jornal do Carro Foto: Rafael Arbex/Estadão-25/8/2020

“Quatro categorias têm um júri especial, formado pelo time da redação”, explica Marcos Emílio Gomes, diretor da Publising House do Estadão. “Carro do Jornal do Carro, Caminhão do Estradão, Motocicleta do MotoMotor e cidade Campeã da Mobilidade serão escolhidos por esses especialistas.

História

“A primeira eleição dos melhores carros do País, realizada pelo Jornal do Carro, ocorreu em 2006″, recorda Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e do Estradão. “Em seguida, passou a ser feita anualmente.”

“Com as transformações aceleradas nesse cenário, o Estadão se antecipou a uma nova tendência e adotou a marca Mobilidade como guarda-chuva para abarcar os principais segmentos relacionados ao setor”, lembra Dante Grecco, editor do portal e do caderno Mobilidade.

Naturalmente, a premiação também passou a contemplar, além de veículos, soluções voltadas à melhoria do trânsito, bem como infraestrutura e novos serviços. Com a introdução do voto popular, o Prêmio Mobilidade sobe um degrau, permitindo que a indústria conheça de forma mais apurada a percepção do consumidor em relação às suas marcas.

Trilhas e categorias do Prêmio Mobilidade 2023

Trilha Jornal do Carro

• Melhor Hatch Compacto

• Melhor Sedã Compacto

• Melhor Sedã de Luxo

• Melhor SUV Compacto

• Melhor SUV Médio

• Melhor Picape

• Melhor Esportivo

• Melhor Híbrido

• Melhor Elétrico

Trilha Estradão

• Melhor Furgão

• Melhor Caminhão Leve

• Melhor Caminhão Médio

• Melhor Caminhão

Semipesado

• Melhor Caminhão Pesado

• Melhor Caminhão Elétrico

Trilha MotoMotor

• Melhor Scooter

• Melhor Moto Urbana

• Melhor Estradeira

Trilha Mobilidade

•Melhor Marca de Bicicleta

• Melhor Aplicativo de

Mobilidade

• Melhor Locadora

• Melhor Serviço de Carros por Assinatura

• Melhor Tag de Pagamentos