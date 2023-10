Após ataques do Hamas, manifestações de antissemitismo se multiplicam no País via redes sociais

Após os ataques sanguinários do Hamas contra Israel, não foi só o apoio ao grupo no País, velado ou explícito, que assombrou os brasileiros que se opõem ao terrorismo e à barbárie humana. Nem as comemorações do massacre cometido contra a população civil, incluindo mulheres, crianças e bebês, que se multiplicaram pelas redes sociais.

Além das manifestações de solidariedade ao Hamas e de celebração do assassinato de cerca de 1.200 pessoas pelos terroristas, uma onda de antissemitismo que se propagou via redes no Brasil está deixando muita gente de cabelo em pé.

Escola estadual em Arapongas, no Paraná, tornou-se alvo de denúncia por apologia ao nazismo no começo de outubro Foto: Reprodução/Twitter

É certo que não é de hoje que as redes sociais são usadas para propagação do antissemitismo, sem que os responsáveis sejam contidos, identificados e responsabilizados pela propagação do ódio aos judeus. Mas, agora, parece que as atrocidades perpetradas pelo Hamas funcionaram como uma espécie de salvo conduto para a malta se manifestar.

Não se trata de uma ou outra publicação isolada, o que já seria preocupante. São dezenas de posts, segundo um levantamento realizado pelo documentarista e fundador do site e do canal Sportniks, Rodrigo da Silva, publicado em seu perfil no X (ex-Twitter), com milhares de curtidas e republicações.

“Judeus são a escória da humanidade. O bigodinho deveria ter feito mais massacre”, diz um dele, de acordo com a compilação realizada por Silva. “Hitler tinha razão, os judeus não prestam”, afirma outro. “O único erro de Hitler foi não ter acabado de vez com os judeus”, diz um terceiro, apenas para citar alguns exemplos.

Ódio digital + 1

Diante do caráter odioso das publicações, que fazem a apologia escancarada dos crimes perpetrados por Hitler contra o povo judeu e pregam abertamente o seu extermínio, não dá para simplesmente deixar tudo como está para ver como é fica. Cabe às autoridades e ao Ministério Público tomar as devidas providências para identificar e responsabilizar os autores dos posts. Se algo parecido ocorresse com qualquer outra minoria, provavelmente eles já teriam se tornado alvo de processos por crime de racismo e estariam no xilindró, sem direito a fiança (clique no post abaixo para ver o levantamento completo feito por Rodrigo da Silva).