Com reação a Zema, esquerda abre temporada de caça a possíveis adversários em 2026

A formação da frente de governadores do Sul-Sudeste, revelada pelo governador de Minas, Romeu Zema, em entrevista exclusiva publicada pelo Estadão, gerou muita controvérsia.

A entrevista, na qual Zema anuncia a formação do bloco e defende a união da direita nas eleições de 2026, despertou arroubos de indignação de políticos do Nordeste e da esquerda, no embalo da ideia de que a iniciativa representa uma ação contra a região.

Romeu Zema, governador de Minas, em publicação no Twitter: “A união do Sul e Sudeste jamais será pra diminuir outras regiões" Foto: WASHINGTON ALVES / ESTADÃO

“É um grande equívoco quando se estimula uma divisão no País, que já foi dividido pelo processo eleitoral. Estamos em um processo de reconstrução e aí vem alguém e faz uma declaração dessa”, afirmou João Azevedo (PSB), governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste, dominado por governadores ligados à esquerda ou apoiados por ela.

“É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no art. 19, que é proibido ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si’. Traidor da Constituição é traidor da Pátria, disse Ulysses Guimarães”, escreveu o ministro da Justiça, Flávio Dino (também do PSB), ex-governador do Maranhão, no X (ex-Twitter).

Iniciativa legitima

Mas, apesar da reação agressiva contra Zema – considerado um dos principais nomes para representar a direita nas próximas eleições presidenciais – a criação de uma frente reunindo governadores do Sul e Sudeste para defender os interesses das duas regiões, onde vivem 114,6 milhões de brasileiros (56,5% da população), é uma iniciativa legítima, que nada tem a ver com a defesa de uma cisão no País, como sugerem as declarações de Dino e Azevedo.

Também não há nada de errado com o fato de os governadores do Sul e do Sudeste, alinhados ao centro e à centro-direita, buscarem a união, com vistas ao fortalecimento político do campo oposicionista, para enfrentar o PT e a esquerda em 2026.

Embora as críticas à fala de Zema se concentrem num suposto antagonismo do bloco ao Nordeste, que o governador mineiro teria sugerido na entrevista, parece evidente que elas têm também o objetivo de criar “factóides” a ser explorados no próximo pleito presidencial e de tentar “colar” desde já na direita a narrativa de que se trata de um “grupo radical”, que é contra os pobres e a região mais desfavorecida do País.

O próprio Consórcio Nordeste, formado em 2019 pelos governadores dos nove estados da região, com o objetivo declarado de promover o crescimento sustentável e o desenvolvimento social na região, mas também com atuação aguerrida na defesa dos interesses do bloco, mostra que alianças do gênero fazem parte do jogo democrático, sem colocar em risco a unidade da Federação. Em nenhum momento, quando a criação do Consórcio Nordeste foi anunciada, alguém saiu por aí dizendo que os governadores da região queriam promover a secessão.

Na realidade, o que Zema disse na entrevista é que a intenção dos governadores do Sul-Sudeste com a formação da frente é de buscar “protagonismo” político. “Nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos – que é necessário, mas tem um limite – de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada”, afirmou. “Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar nosso peso. Eles queriam colocar um conselho federativo com um voto por Estado. Nós falamos, não senhor. Nós queremos (que seja) proporcional à população. Pode ter o Conselho, mas proporcional. Se temos 56% da população, nós queremos ter peso equivalente.”

Depois, Zema ainda veio a público para reforçar sua visão de que não se colocou “contra o Nordeste” na entrevista. “A união do Sul e Sudeste jamais será pra diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços”, disse no X. “Diálogo e gestão são fundamentais pro país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil tá no trabalho em união.”

Guerra de narrativas

Diante da reação negativa às declarações de Zema, o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), também apontado como possível candidato do centro e da centro-direita em 2026, saiu em defesa da frente Sul-Sudeste, da qual ele faz parte. Segundo Leite, o que o grupo quer é agir por mais equilíbrio na reforma tributária e não “discriminar” nenhuma região.

“Nunca achamos que os Estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais Estados. Ao contrário: a união deles em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que, finalmente, possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante aos estados do Sul e Sudeste”, afirmou.

Como se pode observar, o episódio mostra que, apesar de as eleições presidenciais ainda estarem longe, para o bem ou para o mal, a guerra de narrativas, centrada na destruição de reputações de possíveis adversários da esquerda no pleito, já está em pleno andamento.