Em entrevista à CNN Brasil exibida no domingo, 11, Jobim contestou a narrativa de que os atos de 8/1 foram uma “tentativa de golpe de Estado” e de “abolição do Estado democrático de direito”, que sustenta as ações em tramitação no STF sobre o caso. Para ele, o que houve foi um quebra-quebra semelhante aos que aconteceram no passado recente no País, promovidos por grupos de esquerda e extrema-esquerda, e deveria ser tratado como tal.

Ao romper o silêncio mantido nos últimos anos sobre questões políticas e institucionais, Jobim também engrossou o coro dos que questionam o “ativismo” da Corte e sua competência para julgar os acusados pelos tumultos ocorridos em Brasília, com a invasão e a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do próprio STF.