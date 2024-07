No Brasil, alguns analistas de esquerda apressaram-se em atribuir a reação indignada que o ato gerou nas redes sociais à “extrema direita” e aos “bolsonaristas”, adotando a fórmula fácil de relacionar aos dois grupos tudo que não está de acordo com o que pensam e com a pauta identitaria que defendem.

Mas, ainda que a “extrema direita” e os “bolsonaristas” tenham engrossado o coro, a reação à encenação da Santa Ceia em Paris foi muito além disso. Ao debochar de uma cena bíblica, retratada de forma brilhante por Leonardo da Vinci no fim do século XV, o ato colocou em xeque as bases da cultura judaico-cristã que está no cerne da civilização ocidental e enfureceu boa parte dos cerca de 2,6 milhões de cristão existentes no mundo, de diferentes orientações político-ideológicas, e mesmo seguidores de outras religiões.

‘Deboche do cristianismo’

É o que mostra, por exemplo, a nota oficial emitida pela Conferência dos Bispos da França, publicada no X (antigo Twitter), no sábado, 27 (veja reprodução abaixo). “A cerimônia de abertura pelo COJOP (sigla em francês para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024) ofereceu ao mundo inteiro momentos maravilhosos de beleza, alegria, ricos em emoções e saudados universalmente”, diz a nota da mais alta entidade eclesiástica da França. “Infelizmente, essa cerimônia incluiu cenas escárnio e deboche do cristianismo, que nós deploramos profundamente. Nós agradecemos aos integrantes de outras religiões que nos manifestaram sua solidariedade”, acrescenta a nota, resumindo o sentimento predominante entre boa parte dos cristãos do mundo em relação ao ato.