O influenciador financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico, de 32 anos, e a ex-BBB e coach de emagrecimento Maíra Cardi, de 39, decidiram mudar os planos para seu casamento.

Em vez do festão com duração de cinco dias anunciado por Maíra em meados de julho, Nigro revelou ao Estadão que eles resolveram fazer uma cerimônia só com familiares e que a balada deverá ficar para 2024. Nigro não contou o local nem a nova data do casamento, inicialmente marcado para o fim de agosto e adiado pelos noivos há três semanas, mas disse que será logo.

“A gente decidiu fazer um casamento em off, sem ninguém saber a data, e vai avisar depois que isso acontecer, mas vai ser em breve, muito em breve mesmo”, afirmou. “Como a gente sentiu, de alguma forma, talvez até espiritual, que tinha muito barulho em cima disso, decidimos casar em off, com a família, perante Deus. E aí, mais para frente, no ano que vem, a gente vai fazer o nosso casamento grande, do barulho mesmo, com festa e tudo mais, mas para nós o mais importante é o casamento perante Deus.”

Nigro pediu Maíra em casamento no fim de abril, durante uma viagem a Israel, dois meses depois de eles assumirem o relacionamento Foto: Reprodução/Instagram/@mairacardi

O influencer comentou também a revelação feita por Maíra no podcast do apresentador Celso Portioli, do SBT, na quinta-feira passada, que o casamento será consumado pelo regime de comunhão total de bens. “A gente é cristão. Eu acredito que, por isso, o meu corpo é dela, o dela é meu, e a gente é uma só carne. E por que com o dinheiro não seria igual?”, disse Nigro. “A gente acredita que está muito unido.”

O Primo Rico, nome herdado do canal que ele mantém no YouTube, com 6,6 milhões de seguidores, no qual fala sobre investimentos e negócios, assumiu o relacionamento com Maíra, que desenvolveu um programa de emagrecimento chamado “Seca você”, em março deste ano. Dois meses depois, o casal anunciou o noivado. O pedido de casamento, segundo Maíra, foi feito por Nigro durante uma viagem a Israel, em abril.

Ao assumir o relacionamento, Nigro estava solteiro há cerca de um mês, após o fim da relação de dez anos que manteve com a empresária Camila Ferreira, de 35 anos, que o ajudou a criar seu canal no YouTube e a expandir as atividades para a venda de cursos digitais ligados ao mundo das finanças e dos negócios e para a área de consultoria financeira. Ambos foram clientes do programa de emagrecimento de Maíra em 2022.

A coach havia terminado em outubro do ano passado o conturbado relacionamento de cinco anos que manteve, entre idas e vindas, com o cantor, ator e também ex-BBB Arthur Aguiar, de 34 anos. “Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida”, afirmou Maíra em seu perfil no Instagram, ao anunciar o namoro com Nigro. “Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início.”