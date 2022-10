Lula: A última cartada rumo ao Centro

Continua após a publicidade

Após o surpreendente resultado do primeiro turno das eleições de 2022, não apenas pela pequena diferença de votos entre os principais candidatos à Presidência da República, mas principalmente pela vitória dos partidos de centro-direita nas eleições legislativas, pelas quais conquistaram mais de 50% das cadeiras tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, os dois primeiros colocados na disputa presidencial começaram a negociar os apoios para o segundo turno.

Nessa negociação, o presidente Jair Bolsonaro saiu na frente. Recebeu o apoio explícito dos governadores Romeu Zema e Cláudio Castro, ambos reeleitos no primeiro turno em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, respectivamente, o segundo e terceiro maiores colégios eleitorais do País; o apoio “incondicional” de Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil; e 0 apoio dos governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Paraná, Ratinho Junior, entre outros.

O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro; disputa vai para segundo turno

Além de receber os apoios do senador eleito do Paraná, Sergio Moro, e do ex-procurador da República e deputado federal eleito, Deltan Dallagnol, ambos da Operação Lava Jato.

Ao mesmo tempo, o ex-presidente Lula da Silva recebeu o apoio explícito do PDT e do ex-candidato Ciro Gomes; da ala mais tradicional do PSDB, inclusive do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; da ex-candidata Simone Tebet, mas não de seu partido, o MDB; e dos formuladores do Plano Real.

É difícil, a priori, saber se esses apoios trazem votos suficientes para o presidente a ponto de compensar a diferença de cerca de seis milhões favorável ao ex-presidente Lula no primeiro turno. Mas é um apoio que, por ser bastante amplo, deve inviabilizar a estratégia do petista de criar uma “frente ampla pela democracia”, isolando o presidente Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Estrategistas da campanha do ex-presidente passaram a sugerir a necessidade de que sinais concretos de aproximação com o centro do espectro político sejam feitos. O agradecimento pelo apoio dos formuladores do Plano Real e a sugestão para que o petista faça um convite ao ex-ministro Henrique Meirelles, como possível ministro da Fazenda, vão nessa direção.

Dada a forte resistência do PT e de outros partidos da aliança do ex-presidente Lula a ceder o cargo mais importante da Esplanada dos Ministérios para um não militante (veja a entrevista de Guilherme Boulos ao Roda Viva), esse convite somente seria feito como uma última cartada para evitar uma provável derrota. /PROFESSOR APOSENTADO DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA PUC-RIO, É ECONOMISTA-CHEFE DA GENIAL INVESTIMENTOS